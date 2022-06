24h Le Mans: Die wichtigsten News der Pressekonferenz

Ab der Saison 2025 soll die neue LMP2-Klasse das Debüt geben und bis ins Jahr 2030 aktiv bleiben. GTE Pro und GTE Am werden 2022 und 2023 verabschiedet. Ab 2024 kommt dann die GT-Klasse für GT3-Autos.

Sie ist einer der wichtigsten Termine im alljährlichen Sportwagen-Kalander: Die große Pressekonferenz des Le-Mans-Veranstalters ACO, die stets einen Tag vor Start des großen Langstrecken-Klassikers abgehalten wird. Grundsätzlich ist die PK mittlerweile auch wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Anstatt abstruser Gedankenspiele mit merkwürdigen Einspielern über die Zukunft (oder die Rettung) der Welt, präsentiert der ACO seinen wenigen geladenen Gästen nun wieder kompakte Fakten und Tatsachen.

Ein Thema war die LMP2-Klasse, die zuletzt 2017 ein Update erhalten hat. Die Kategorie wird für 2025 neu aufgelegt und soll dann bis ins Jahr 2030 aktiv blieben. Die Chassis werden dieselben wie die neuen LMDh sein. Das bedeutet, dass Dallara, Ligier, Multimatic und Oreca wieder vertreten sind. Damit auch ja alle Modelle siegreich sein können, wird nun die AoP (Adjustment of Performance) eingeführt. Hier soll zweimal pro Jahr die Möglichkeit bestehen, die Fahrzeuge technisch anders einzustufen. Die AoP ist sozusagen eine Light-Variante der BoP (Balance of Performance), die von Rennen zu Rennen angepasst werden kann.

Zudem wurde nun die Exit-Strategie für die GTE-Klasse präsentiert. Die Pro-Wertung, in der 2022 nur noch sieben Fahrzeuge dabei sind, erlebt bereits dieses Jahr den Schwanengesang. Die Am-Wertung darf 2023 nochmal mitspielen. Ab 2024 übernehmen dann die GT3-Autos das Zepter in Le Mans. Der Name der neuen Klasse steht noch nicht fest - tendenziell sind Gedankenspiele wie LMGT3 oder LMGT in der Verlosung. In diesem Zusammenhang deutete der ACO ein Kit mit dem Namen 'GT3-Premium' an, ließ aber offen, was dies genau beinhalten soll. Die Klasse ist auf Privatteams ausgelegt. Es sollen beispielsweise auch nur Kundensport-Reifen zugelassen werden - also keine Spezialentwicklungen einzelner Hersteller.

Der Termin für die kommende Ausgabe der 24h Le Mans steht ebenfalls fest. 2023 ist der 10./11. Juni für den großen Klassiker angedacht. Der 2023er Kalender der Sportwagen-WM (FIA WEC) wurde diesmal nicht veröffentlicht. Jedoch wurde der WEC-Vertrag mit der Strecke in Bahrain bis 2027 verlängert.