Asian Le Mans Series geht mit 48 Autos in Saison 2023

Die Asian Le Mans Series wächst 2023 weiter. Für die anstehende Saison wurden neun LMP2, 15 LMP3 und unglaubliche 24 GT-Autos eingeschrieben. Zu gewinnen gibt es Startplätze für die 24 Stunden von Le Mans.

Die 24 Stunden von Le Mans sind bekanntlich ein Einladungsrennen. Das bedeutet, dass der Veranstalter ACO selbst entscheidet, wer mitfahren darf. Es gibt hierzu jedoch einige Ausnahmen. Vollzeit-Autos aus der FIA WEC sind zum Beispiel beim Klassiker stets dabei. Außerdem kann man über diverse Meisterschaften Startplätze für Le Mans gewinnen. Ein Beispiel dafür ist die Asian Le Mans Series.

In diesem Championat steht nun die Saison 2023 an – und die Champions der Klassen LMP2, LMP3 (zählt in Le Mans dann in der LMP2) und GT (zählt in Le Mans in der GTE Am) werden mit einem Ticket für Le Mans prämiert. Sie müssen jedoch auch noch andere Kriterien erfüllen. Um die LM-Plätze kämpfen insgesamt 48 Autos von 33 Teams, wie aus der vorläufigen Startliste zu entnehmen ist.

Angeführt wird das Feld von neun LMP2 – allesamt Oreca 07. Spannend ist beispielsweise die Besatzung im neuen Team 99 Racing. Hier fahren unter anderem der frühere Sportwagen-Weltmeister Neel Jani und Ex-F1-Pilot Nikita Mazepin. In der LMP3 teilt sich das Feld auf zwölf Ligier JS P320 und drei Duqueine D08 auf. Mehr Vielfalt bring die GT-Klasse mit fünf Aston Martin Vantage AMR GT3, einem BMW M4 GT3, vier Ferrari 488 GT3, einem Lamborghini Huracán GT3 EVO, drei McLaren 720S GT3, fünf Mercedes-AMG GT3 und fünf Porsche 911 GT3 R.

«Die Asian Le Mans Series 2023 wird ein weiterer großer Erfolg. Die 33 Teams werden nicht nur um die Meisterschaft kämpfen, sie werden auch um eine Einladungen zur Hundertjahrfeier der 24 Stunden von Le Mans kämpfen! Ich wünsche allen Teams und Fahrern eine erfolgreiche Saison und freue mich darauf, die Champions im Juni in Le Mans begrüßen zu dürfen», so ACO-Präsident Pierre Fillon.

Die AsLMS-Saison ist kurz. Sie besteht aus vier Rennen an zwei Wochenenden. Los geht es schon heute (10. Februar 2023) mit dem Rennwochenende in Dubai. Am Freitag gibt es freie Trainings. Samstag und Sonntag dann jeweils ein 4h-Rennen. Nächstes Wochenende (17. bis 19. Februar 2023) wird dann in Abu Dhabi gefahren. Auch dann findet Samstag und Sonntag jeweils ein 4h-Rennen statt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Asian Le Mans Series soll ein Stream zur Verfügung stehen, um die Rennen live anzuschauen. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.