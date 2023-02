Daniil Kvyat fährt Oreca-LMP2 von Prema in FIA WEC 02.02.2023 - 07:09 Von Oliver Müller

© LAT Daniil Kvyat

Der frühere Formel-1-Pilot wird in der Saison 2023 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) an den Start gehen. Dort pilotiert er einen Oreca 07 von Prema Racing mit Doriane Pin und Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti.