Stoffel Vandoorne wird Reservefahrer für Peugeot 9X8

Peugeot hat einen Ersatz für die Position des Reservefahrers im Hypercar-Programm mit dem 9X8 gefunden. Der Belgier Stoffel Vandoorne folgt auf James Rossiter. Die Stammfahrer bleiben weiterhin gleich.

Mitten in der Saison 2022 stieg Peugeot mit zwei 9X8 in die Hypercar-Klasse der FIA WEC ein. Die Fahrzeuge des französischen Herstellers fallen vor allem wegen ihres Designs auf – beispielsweise, da sie keinen Heckflügel haben. Im Pilotenaufgebot von Peugeot gibt es für die Saison 2023 nun eine Neuerung. Diese betrifft jedoch nicht die Stammfahrer, sondern den Reservefahrer. Für diese Position wurde nun Stoffel Vandoorne verpflichtet.

«Es ist großartig, ein Teil der Entwicklung des Peugeot 9X8 Hypercars zu sein. Das einzigartige Konzept des 9X8 lässt alle wieder über Peugeot reden. Wir können gemeinsam eine starke Zukunft aufbauen», blickt der Belgier auf seine Rolle voraus.

Vandoorne hat bereits 41 Starts in der Formel 1 absolviert. Davor wurde er Meister in der GP2-Serie. 2022 krönte er sich zum Champion in der Formel E. Dort tritt er auch 2023 wieder an. Auch bei den 24h Le Mans war Vandoorne bereits unterwegs. 2019 im BR1 von SMP Racing schaffte er es sogar auf das Podium. 2021 trat er in Le Mans und der WEC in einem LMP2 an.

Den Posten des Reservefahrers hatte zuvor James Rossiter inne. Er wurde Ende 2022 jedoch zum Teamchef des Maserati Formel E Teams ernannt. Die Stammfahrer für Peugeot in der WEC sind in der Saison 2023: Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne sowie Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller. Es ist zudem unklar, ob Vandoorne bereits am Steuer des Peugeot 9X8 gesessen hat.