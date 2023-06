24h Le Mans 2023: Spannender Zweikampf um den Sieg 11.06.2023 - 11:23 Von Oliver Müller

© Ferrari Führt die 24h Le Mans an: Der #51 Ferrari 499P

Ein Ferrari 499P und ein Toyota GR010 Hybrid kämpfen sehenswert um den Gesamtsieg beim 100. Geburtstag der legendären 24h Le Mans. Cadillac befindet sich weiter in Lauerstellung. So steht es in Le Mans.