Ein BMW M Hybrid V8 wird bei 24h Le Mans zum Art Car

Bei der diesjährigen Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wird es wieder ein Art Car von BMW geben. Dieses wird von Julie Mehretu gestaltet. Am Steuer sitzen Sheldon van der Linde, Robin Frijns und René Rast.

Bei der 2024er Ausgabe der 24h Le Mans wird auch wieder BMW mit von der Partie sein. In der Hypercar-Klasse bringen die Bayern zwei M Hybrid V8 an den Start. Einer der beiden Boliden wird ein ganz besonderes Aussehen erhalten, das von Julie Mehretu gestaltet wird. Somit entsteht ein neues Art Car, was bei BMW im Motorsport große Tradition hat.

«Die Aussicht, mit einem BMW Art Car beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans anzutreten, ist für das gesamte M Motorsport Team ein zusätzlicher Ansporn, den BMW M Hybrid V8 so perfekt wie möglich auf diese große Bühne vorzubereiten. Im 100. Jahr des Bestehens dieses Rennens und 25 Jahre nach dem letzten Sieg von BMW in Le Mans mit einem BMW Art Car dort zu gewinnen, wäre für uns alle der größtmögliche Erfolg», so Franciscus van Meel (Geschäftsführer BMW M GmbH).

Wie das BMW Art Car letztendlich aussehen soll, will BMW am 21. Mai präsentieren. Mehretu will das Farb- und Formenvokabular eines bestehenden großformatigen Gemäldes aus einer jüngeren Werkserie zugrunde legen. Verfremdete Fotografien, gepunktete Raster, neonfarbene Spritzlackierungen und Mehretus ikonische gestische Markierungen verleihen ihrem Design eine abstrakte visuelle Form. Sie transferiert das Bildmotiv als eine hochauflösende Ablichtung durch 3D-Mapping auf die Konturen des Fahrzeugs. Auf diese Weise entsteht die einzigartige künstlerische Folierung.

Es wird dann bereits das 20. Art Car von BMW sein. Die letzten beiden Art Cars, die bei den 24h Le Mans aufliefen, waren 1999 der BMW V12 LMR von Jenny Holzer und 2010 der BMW M3 GT2 von Jeff Koons. Am Steuer des 2024er Art Cars werden Sheldon van der Linde, Robin Frijns und René Rast sitzen. Das Fahrzeug trägt dann die Startnummer #20.