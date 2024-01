Iron Lynx und Iron Dames benennen LMGT3-Trios für WEC

Die junge Französin Doriane Pin fährt einen Lamborghini Huracán GT3 an der Seite von Sarah Bovy und Michelle Gatting. Im Schwesterauto sitzt neben Claudio Schiavoni und Matteo Cressoni auch Werksfahrer Franck Perera.

In der Saison 2024 halten bekanntlich die GT3-Fahrzeuge Einzug in die FIA WEC. Die Klasse wird dann LMGT3 heißen. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren und Porsche wurden mit jeweils zwei Autos zugelassen. Für den Einsatz der beiden Lamborghini Huracán GT3 ist Iron Lynx/Iron Dames zuständig. Nun wurden die beiden Cockpit-Trios verkündet.

Im Fahrzeug der Iron Dames sitzen (wie üblich) drei Damen. Dabei handelt es sich um Doriane Pin, Sarah Bovy und Michelle Gatting. Die junge Französin Pin übernimmt somit den WEC-Platz, den 2023 noch die Schweizerin Rahel Frey inne hatte. Pin ist aber nicht neu in der WEC. 2023 fuhr sie einen Oreca 07 in der LMP2-Klasse. Interessant: Die Iron Dames traten 2024 bereits bei den 24h Daytona (Saisonauftakt der IMSA-Serie) an. Dort waren sie zu viert unterwegs. Neben dem WEC-Trio Pin, Bovy und Gatting war beim Klassiker in Ost-Florida auch Rahel Frey mit dabei.

Das Schwesterfahrzeug läuft unter der Nennung Iron Lynx. Hier fahren wieder Claudio Schiavoni und Matteo Cressoni. Die beiden erhalten einen prominenten Zugang. Dabei handelt es sich um Werksfahrer Franck Perera.

«Es ist sehr aufregend, unser komplettes Line-up für die LMGT3-Kategorie in der FIA WEC im Jahr 2024 bekannt geben zu können. Nachdem ich bereits mit Franck in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet habe, freue ich mich sehr, dass er auf der globalen Bühne unserem Team beitritt», so Teamchef Andrea Piccini. «Dorianes Fortschritte in den letzten Jahren waren außergewöhnlich und ich freue mich sehr, dass sie dieses Jahr bei uns an den Start geht. Sie ist ein unglaubliches Talent und wird die Stärken von Sarah und Michelle enorm ergänzen.»