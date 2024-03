Wasserstoff-Autos im Vorprogramm der 24h Le Mans

Bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans werden diverse Wasserstoff-Fahrzeuge im Vorprogramm um die so legendäre Strecke fahren. Ab 2026 oder 2027 soll es dann eine eigene Wasserstoff-Klasse beim Klassiker geben.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Klassiker im internationalen Langstrecken-Sport - zusätzlich seit jeher aber auch immer einer Art Innovationsträger für Zukunftstechnologien. Dieser Rolle will der Veranstalter ACO (Automobile Club de l'Ouest) auch weiterhin gerecht bleiben. So wurde bereits mehrfach angekündigt, dass es bald eine eigene Klasse für Fahrzeuge mit Wasserstoff beim 24h-Rennen geben wird. Im letzten Juni wurde das Jahr 2026 für eine solche Klasse genannt - realistischer ist mittlerweile wohl aber 2027.

Bereits seit einigen Jahren ist der ACO auch in das Projekt MissionH24 involviert, welches Wasserstoff-Renner auf Basis eines LMP3-Chassis entwickelt und diese auch immer mal wieder zu Demo-Fahrten ausrücken lässt. Auch im Vorfeld der 24h Le Mans waren die Wasserstoff-Rennprototypen von MissionH24 bereits auf der Strecke.

Diese Show-Fahrten sollen für 2024 weiter ausgebaut werden. Der Plan ist, dass vor der diesjährigen Ausgabe mehrere weitere Wasserstoff-Prototypen um den 13,626 Kilometer langen Kurs fahren sollen. Dabei soll es sich um Boliden mit Brennstoffzellen bzw. auch mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren handeln. Welche Fahrzeuge mit dabei sein werden, will der ACO zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Urzeitmäßig ist zwischen 12:00 und 13:00 Uhr am 15. Juni 2024 anvisiert - also nicht lange vor dem eigentlichen Rennstart. Zu dieser Zeit sind die Tribünen in Le Mans in der Regel bereits recht gut gefüllt.