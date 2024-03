Peugeot 9X8 erhält ab sofort einen breiten Heckflügel

Das französische Hypercar für die Sportwagen-WM (FIA WEC) wurde elementar überarbeitet. Nun verfügt der Peugeot 9X8 über einen Heckflügel. Dazu gibt es auch Änderungen an der Reifenbreite und eine neue Beklebung.

Peugeot ist seit Mitte 2022 in der FIA WEC am Start. Bis auf ein Podium blieben große Erfolge seitdem jedoch aus. Das veranlasste die Franzosen dazu, den 9X8 genannten Prototypen (der nach LMH-Regeln gebaut ist) nochmals ordentlich zu überarbeiten. Das Resultat wurde nun präsentiert - und wie erwartet, verfügt der 2024er 9X8 nun über einen breiten Heckflügel.

Doch damit nicht genug: Auch die Reifenbreiten wurden überarbeitet. Anstatt rundum auf 31 Zentimeter breiten Pneus, gibt es vorne nun 29 cm Breite und hinten 34 cm. Das soll vor allem den Grip und die Traktion auf der Hinterachse verbessern. Flankiert ist der Umbau von weiteren Änderungen an der Aerodynamik. Insgesamt wurden aber 90 Prozent der Karosserie beibehalten. Zudem wurde der Schwerpunkt des 9X8 verändert, indem bestimmte Komponenten verschoben und andere leichter gemacht werden mussten.

«Wir haben Entscheidungen getroffen, die nicht mehr zeitgemäß sind, und dieser Leistungsunterschied wurde durch die BOP (Balance of Performance) im Jahr 2023 nicht ausreichend ausgeglichen», so Oliver Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Die Idee war daher, zu einem Fahrzeugdesign zurückzukehren, das dem unserer Konkurrenten ähnlich ist, damit es bei der BOP gleichwertig behandelt werden kann. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, nicht mehr die identischen Reifenbreiten 31/31 cm an allen Rädern zu verwenden, sondern 29 cm an der Vorderachse und 34 cm an der Hinterachse. Streng genommen handelt es sich nicht um ein neues Fahrzeug, da es das gleiche Chassis hat, aber es gibt eine Menge Verbesserungen.»

Zudem wurde auch die Beklebung angepasst. Es wurde ein Design entwickelt, das den Löwenkopf in verschiedenen Maßstäben einsetzt. Gelb, Grau und Schwarz sind die vorherrschenden Farben. Das Debüt des überarbeiteten Peugeot 9X8 ist für den nächsten WEC-Saisonlauf am 21. April 2024 in Imola angesetzt.