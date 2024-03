Vorschau: Die FIA WEC startet 2024 erstmals in Imola

Der zweite Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) findet auf der Strecke in Imola statt. Zuvor hatte die 2012 gegründete WEC in Italien lediglich in Monza Auftritte. Imola ist im Sportwagen-Sport aber keine Unbekannte.

In vier Wochen ist es soweit: Dann begeht die FIA WEC vom 19. bis 21. April den zweiten Saisonlauf 2024. Schauplatz ist die Strecke in Imola. Diese ist neu im WEC-Kalender. Zuvor hatte die WEC in Italien lediglich den königlichen Park in Monza besucht. Doch wegen Bauarbeiten in Monza wurde 2024 eben nach Imola ausgewichen. Imola hat aber auch eine gewisse Sportwagen-Tradition.

So machte beispielsweise der IMLC 2011 dort Station. Der Intercontinental Le Mans Cup war der direkte Vorgänger der 2012 gegründeten FIA WEC. Beim Rennen in Imola siegte seinerzeit der Peugeot 908 von Anthony Davidson und Sebastien Bourdais vor den Teamkollegen Montagny/Sarrazin. Die beiden Audi R18 TDI belegten die Plätze drei und vier.

In den Jahren 2013 bis 2016 und auch 2022 war die European Le Mans Series (ELMS) in Imola zu Gast und wird 2024 im Juli ebenfalls dort antreten. In der ELMS fahren bekanntlich die LMP2 um die Gesamtsiege. Letztmals zur Sportwagen-WM zählte Imola im Jahre 1984 - damals hieß sie noch World Sport Prototype Championship. Es siegten Hans-Joachim Stuck und Stefan Bellof im Porsche 956.

Beim Event 2024 werden wieder 37 Autos erwartet - 19 Hypercars und 18 LMGT3-Autos. Eine vorläufige Startliste hat die WEC aktuell noch nicht parat - sie wird erst Anfang April veröffentlicht. Sonderlich viel wird sich im Vergleich zum Saisonstart in Katar aber nicht ändern. Auch das Rahmenprogramm ist attraktiv. So werden die Lamborghini Super Trofeo Europe und der Porsche Carrera Cup Deutschland dort antreten.

Das sind die geplanten Zeiten der WEC in Imola

Freitag, 19 April 2024

Freies Training 1: 12:00 bis 13:30 Uhr

Freies Training 2: 17:15 bis 18:45 Uhr



Samstag, 20 April 2024

Freies Training 3: 11:10 bis 12:10 Uhr

Qualifying und Hyperpole: 14:45 bis 15:55 Uhr



Sonntag, 21 April 2024

Rennen: 13:00 bis 19:00 Uhr