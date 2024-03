Felipe Drugovich startet 2024 im LMP2 in der ELMS

Der Brasilianer ist aktueller Reservepilot von Aston Martin in der Formel 1. In diesem Jahr wird er aber auch im LMP2 sitzen und in der European Le Mans Series für das britische Team Vector Sport auflaufen.

Die FIA WEC ist die große Nummer im internationalen Sportwagen-Sport. Darunter existieren aber auch noch andere Serien, in denen Prototypen unterwegs sind. Ein gutes Beispiel ist die European Le Mans Series (ELMS). Dort fahren die LMP2 um die Gesamtsiege. Diese sind in der FIA WEC seit 2024 (außerhalb von Le Mans) bekanntlich nicht mehr zugelassen. Einen dieser LMP2 wird in der Saison 2024 auch Felipe Drugovich pilotieren.

Drugovich holte 2022 den Titel in der Formel 2 und ist zudem aktuell auch Reservepilot von Aston Martin in der Formel 1. Um weiterhin im Wettbewerbsmodus zu bleiben, fährt er in der ELMS-Saison 2024 den Oreca 07 von Vector Sport. «Es ist großartig, Felipe im Team willkommen zu heißen. Seine offensichtliche Begeisterung für das Fahren eines Rennwagens sowie seine unbestrittene Geschwindigkeit und Arbeitsmoral machen ihn zu einer natürlichen Wahl für Vector Sport», so Teamchef Gary Holland. «Wir hatten einige unglaubliche Namen, die in den Farben von Vector Sport an den Start gingen - und wir werden weiterhin die Allerbesten in unsere Programme einbringen.»

Der schnelle Brasilianer wird sich den Oreca-LMP2 mit Ryan Cullen und Stephane Richelmi teilen. Das Trios ist in dieser Form somit einer der Hauptanwärter auf den Titel. «Ich bin wirklich glücklich und motiviert, bei Vector Sport unterschrieben zu haben, um für sie in der European Le Mans Series 2024 zu fahren. Ich kenne die Geschichte und Qualität des Teams und freue mich sehr, mit ihnen auf die Strecke zu gehen», meint Drugovich. «Ich habe das Team getroffen und war beeindruckt von dem, was ich gesehen habe. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit ihnen sowie meinen Fahrerkollegen Ryan Cullen und Stephane Richelmi ein erfolgreiches Kapitel mit dem Oreca schreiben können.»

Das ELMS-Programm von Drugovich läuft parallel zu seinen Verpflichtungen in der Formel 1. «Es ist gut zu wissen, dass ich wieder bei echten Rennen im Einsatz sein werde und meine Erfahrung im Rennsport mit meiner Vorliebe für Langstreckenrennen vereinen kann», stellt Drugovich klar. «Mein Job als Ersatz- und Reservefahrer bei Aston Martin F1 läuft mit vollem Programm weiter. Ich werde nur an Wochenenden beschäftigt sein, die bisher frei waren.»