BMW in Le Mans: Wieder ein Art Car am Start 22.05.2024 - 17:16 Von Uwe Mahla

© BMW BMW setzt erneut ein Art Car beim 24h-Rennen von Le Mans ein © BMW Die New Yorker Künstlerin Julie Meheretu gestaltete den BMW M Hybrid V8 © BMW Farbenfroher Einsatz: Das Art Car wird von den BMW-Werksfahrern Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde pilotiert Zurück Weiter

Zum 25-jährigen Jubiläum des BMW-Sieges in Le Mans hat man sich in München etwas Großes einfallen lassen – den Start eines von Künstlerinnen-Hand gestaltete, so genannten Art Cars.