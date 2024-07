So gibt es WEC aus Sao Paulo im Fernsehen und Stream

Das fünfte Saisonrennen der WEC 2024 steht vor der Tür. Beim Lauf in Sao Paulo bilden 19 Hypercars die Spitze. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es kann losgehen: An diesem Wochenende (12. bis 14. Juli 2024) begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den fünften Saisonlauf 2024, der gleichzeitig auch die große Revanche nach den 24h Le Mans bildet. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos/Brasilien. Das sogenannte «Autódromo José Carlos Pace» ist dieses Jahr wieder zurück im WEC-Kalender. Letztmals war die WM dort 2014 unterwegs. Das Feld ist stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 19 Hypercars von neun Herstellern am Start. Dazu kommt die neue LMGT3-Klasse mit 18 Autos von ebenfalls neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Start der 6 Stunden von Sao Paulo ist am Sonntag (14. Juli 2024) gegen 16:30 Uhr unserer Zeit. Das Rennende steht somit gegen 22:30 Uhr zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Der Sender SPORT1 steigt um 16:15 Uhr in die Übertragung ein und bleibt zunächst bis 17:00 Uhr auf Sendung. Von 20:15 bis 22:45 Uhr wird dann auch noch die Schlussphase übertragen. Noch mehr Action zeigt der Pay-TV-Sender Eurosport2. Dort wird das Rennen von 16:00 bis 23:00 Uhr übertragen.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Sao Paulo zu sehen - jedoch kostenpflichtig. So überträgt Discovery+ zwischen 16:00 und 23:00 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf Discovery+ am Samstag (13. Juli 2024) das dritte freie Training von 15:20 bis 16:40 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 19:20 bis 20:50 Uhr. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Die App zeigt das dritte freie Training, die Qualifikation und auch das Rennen.