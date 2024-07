6h Sao Paulo: Peugeot im ersten Training an Spitze

Nico Müller erzielte im ersten freien Training der Sportwagen-WM auf der Strecke in Interlagos im Peugeot 9X8 die Bestzeit. Cadillac, Porsche, Toyota und Ferrari ebenfalls in den Top Fünf. Session vorzeitig abgebrochen.

Das fünfte Rennwochenende der Sportwagen-WM (FIA WEC) in der Saison 2024 hat begonnen. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos (Sao Paulo/Brasilien) - und da war Nico Müller im Peugeot 9X8 überraschend der Schnellste. Der Schweizer, der sich ein Auto mit Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne teilt, umrundete die 4,309 Kilometer lange Strecke in 1:26,341 Minuten.

In der Session wäre es sicherlich noch schneller zugegangen. Die 37 Fahrzeuge hatten sich gerade erst darauf eingeschossen, auf der Strecke immer bessere Zeiten abzuspulen. Dann gab es jedoch circa 40 Minuten vor Ende der Session einen Crash von Arnold Robin im Lexus RC F LMGT3. Doch wegen der andauernden Reparaturen an der Streckenbegrenzung wurde die Session etwas später für beendet erklärt. Das zweite freie Training, das am späten Freitagabend (unserer Zeit) stattfindet, wird aber entsprechend verlängert.

Platz zwei ging an den Cadillac V-Series.R von Earl Bamber und Alex Lynn, die 0,179 Sekunden zurücklagen. Dahinter folgten mit einem Rückstand von 0,226 Sekunden Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor im Werks-Porsche 963 vor dem Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley, der 0,436 Sekunden zurücklag.

Die Top Fünf komplettierte der Ferrari 499P von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye. In der LMGT3-Klasse lag der McLaren 720S LMGT3 Evo von James Cottingham, Lokalmatador Nicolas Costa und Grégoire Saucy mit 1:35,881 Minuten an der Spitze.