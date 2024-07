6h Sao Paulo: Beide Toyota starten aus erster Reihe

Kamui Kobayashi markierte die Bestzeit in der Hyperpole-Session für den fünften Saisonlauf 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Interlagos. Markenkollege Sébastien Buemi holte den zweiten Platz.

Das fünfte Saisonrennen 2024 der FIA WEC kann losgehen. In der sogenannten Hyperpole der zehn besten Hypercars aus der Qualifikation war letztendlich Kamui Kobayashi im Toyota GR010 Hybrid nicht zu schlagen. Der Japaner, der sich das Cockpit mit Mike Conway und Nyck de Vries, teilt, umrundete die 4,309 Kilometer lange Strecke von Interlagos in 1:23,140 Minuten. Im Toyota-Lager gab es noch mehr Grund zur Freude. Denn Sébastien Buemi, der zusammen mit Ryo Hirakawa und Brendon Hartley startet, hatte lediglich 0,122 Sekunden Rückstand, was Rang zwei bedeutete.

«Wir haben als Team das bestmögliche Ergebnis erzielt. Séb und ich haben es heute wirklich genossen. Wir hatten ein fantastisches Auto und es hat Spaß gemacht, damit zu fahren - vor allem, weil Interlagos so eine tolle Strecke ist», erklärte Kobayashi. «Wir hatten in dieser Saison manchmal ein paar Probleme im Qualifying, weil die Konkurrenz wirklich stark ist, aber jetzt haben wir endlich eine Pole-Position, was ein fantastisches Gefühl ist. Nach Le Mans hat das Team große Anstrengungen für dieses Rennen unternommen.»

Mit einem Rückstand von 0,191 Sekunden ging Platz drei an den Werks-Porsche 963 von Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki. «Platz drei ist super und sogar etwas mehr, als wir erwartet hatten», so Campbell, der die Hyperpole bestritt. «Die zweite Startreihe bietet uns eine sehr gute Ausgangsposition. Es war ein äußerst enger Wettbewerb, der mir ausgesprochen viel Spaß gemacht hat. Im 6-Stunden-Rennen sieht die Welt aber wieder ganz anders aus, denn es wird deutlich wärmer. Wir müssen dann deutlich mehr auf unseren Reifenverschleiß achten, denn wir wollen vorn dabei sein.»

Vierte wurden Earl Bamber und Alex Lynn, die im Cadillac V-Series.R 0,256 Sekunden zurücklagen vor dem Porsche von Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor, der 0,268 Sekunden Rückstand hatte. Die Top Sechs komplettierte der Ferrari 499P der Le Mans-Sieger Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. «Das Qualifying und die Hyperpole waren ziemlich kompliziert und die Zeiten zwischen den verschiedenen Teilnehmern waren sehr knapp. Wir haben unser Bestes gegeben, um das beste Ergebnis zu erzielen. Mit Blick auf das Rennen werden es zweifellos herausfordernde 6 Stunden, bei denen es mehrere Variablen zu berücksichtigen gilt, vom Streckenverkehr bis zum Wetter. Wie immer werden wir von Anfang an unser Bestes geben und hoffen, um die Spitzenplätze mitkämpfen zu können», meinte Fuoco.

In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 1:34,413 Minuten an den Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 von Sarah Bovy, Rahel Frey und Michelle Gatting. Start der 6h Sao Paulo ist am heutigen Sonntag (14. Juli 2024) gegen 16:30 Uhr MESZ.