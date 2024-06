Nach 24h Le Mans 2024: Porsche spendet 911.000 Euro

Auch 2024 stand der Auftritt von Porsche bei den 24h Le Mans unter dem Motto «Racing for Charity». Die drei Werks-Porsche 963 drehten beim Klassiker an der Sarthe 833 Runden. Danach stockte Porsche die Spendensumme auf.

Wie 2023 startete Porsche auch in diesem Jahr mit drei Werks-963 bei den 24 Stunden von Le Mans. Sportlich lief es einigermaßen gut. Der 963 von Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor stand auf der Pole-Position und kam am Ende auf Gesamtplatz vier. Noch besser lief es bei einer anderen Aktion. Denn der Hersteller aus Schwaben hatte im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans eine umfangreiche Spendenaktion initiiert. Diese hatte den Namen «Racing for Charity» und wurde bereits 2023 durchgeführt.

Das Ganze funktionierte so: Für jede gefahrene Rennrunde der drei Werks-Porsche 963 flossen 750 Euro zugunsten der «Racing for Charity»-Aktion. Zusammengerechnet spulten die drei Werks-963 beim Rennen in Le Mans 833 Runden ab. Das bedeutete eine Spendensumme in Höhe von 624.750 Euro. Nun entschied Porsche jedoch, die Summe noch weiter aufzustocken und spendet sogar 911.000 Euro.

Das Geld geht an drei gemeinnützige Organisationen. Die eingetragenen Vereine Kinderherzen retten und Interplast Germany werden jeweils 350.000 Euro aus dem Spendentopf erhalten, die Ferry-Porsche-Stiftung stößt mit 211.000 Euro weitere Initiativen zur Unterstützung kranker Kinder und deren Angehöriger an.

«Die Initiative Racing for Charitiy war bereits in 2023 ein großer Erfolg. Erstmals konnten wir die soziale Verantwortung des Unternehmens auch im Motorsport deutlich machen», so Michael Steiner (Mitglied des Vorstandes der Porsche AG, Forschung und Entwicklung). «Die positive Rückmeldung der unterstützten Organisationen zu den realisierten Hilfsmaßnahmen hat uns motiviert, diese Initiative 2024 weiterzuführen. Unsere drei Werks-Rennwagen haben noch einmal 100 Runden mehr als im Vorjahr eingefahren - das entspricht einer Spendensumme von 624.750 Euro. Porsche wird diesen Betrag erneut auf 911.000 Euro aufstocken. Mit unserer Unterstützung können die drei gemeinnützigen Initiativen - Kinderherzen retten e.V., Interplast Germany e.V. und die Ferry-Porsche-Stiftung - ihre wichtige Arbeit fortsetzen. Der Motorsport ist bei Porsche Kern der Markenidentität. Doch letztlich sind es die Menschen, denen unsere Anerkennung auch über die Werkstore hinaus gebührt.»