Entrylist für 24h von Le Mans 2025 mit 21 Hypercars

Der Le Mans-Veranstalter ACO hat die vorläufige Startliste für die diesjährigen 24h Le Mans herausgebracht. Insgesamt 21 Hypercars bilden die Spitze beim Klassiker an der Sarthe. Dazu kommen 17 LMP2 und 24 LMGT3-Autos.

Die 24 Stunden von Le Mans sind jedes Jahr das ganz große Highlight im internationalen Sportwagen-Kalender - und die Verkündung der entsprechenden Startliste wird stets sehnsüchtig erwartet. Wie in den letzten Jahren üblich sind auch 2025 wieder 62 Autos am Start. Die Spitze bilden diesmal 21 Hypercars. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024, als noch 23 Hypercars um den Gesamtsieg beim Klassiker an der Sarthe gekämpft haben.

Grundsätzlich in Le Mans startberechtigt sind stets die Vollzeit-Autos aus der FIA WEC. Das wären in Bezug auf die Hypercars schon mal 18 Autos. Dazu gesellt sich wie in den Vorjahren auch wieder ein dritter Werks-Porsche 963. Ebenfalls hinzu kommen noch zwei Cadillac. Einen der amerikanischen Boliden bietet Cadillac Whelen (sprich Action Express Racing) auf. Der andere stammt von Cadillac WTR. Dabei handelt es sich im Wayne Taylor Racing. Der aus der IMSA bekannte Erfolgsrennstall gibt somit sein Debüt in Le Mans.

Mit Ricky Taylor und Jordan Taylor sitzen passenderweise auch gleich die beiden Söhne von Teamchef Wayne Taylor im Cockpit. Zunächst nicht eingeladen ist ein zweiter Porsche 963 von Proton Competition. Dieser Wagen ist aber auf Platz eins der Reserveliste, für Fahrzeuge die Nachrücken können, falls ein eingeladener Bolide zurückgezogen wird. Auch hier gibt es eine Parallele zu 2024. Da war der zweite Proton-963 ebenfalls auf Platz eins der Reserveliste.

17 LMP2 wurden vom ACO bestätigt. Allesamt sind es Oreca 07. Von Teamseite sind viele bekannte Namen aus der European Le Mans Series (ELMS) vertreten. Bei den WEC-Rennen außerhalb der 24h Le Mans sind die LMP2 seit 2024 ja bekanntlich nicht mehr erlaubt. Die «kleinen» Prototypen bieten in Le Mans aber immer eine klasse Show.

Während in der WEC in der Saison 2025 18 LMGT3-Boliden auflaufen, werden es beim Klassiker in Le Mans in diesem Jahr 24 Autos sein. Die zusätzlichen sechs sind: AWA Racing hat eine Corvette Z06 LMGT3.R bestätigt bekommen, Iron Lynx einen weiteren Mercedes-AMG LMGT3, Manthey einen weiteren Porsche 911 GT3 R LMGT3, Kessel Racing, Richard Mille AF Corse und Ziggo Sport Tempesta bringen jeweils einen Ferrari 296 LMGT3. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.