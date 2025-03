André Lotterer fährt 2025 die 24h von Le Mans im LMP2

Der Deutsche wird im Oreca 07 vom französischen Team IDEC Sport an den Start gehen und sich das Cockpit bei den 24h Le Mans im Juni 2025 unter anderem mit Jamie Chadwick teilen. 2026 sitzt Lotterer im Genesis-Hypercar.

Genesis will zur Saison 2026 bekanntlich in die Hypercar-Klasse der FIA WEC einsteigen. Bei Genesis handelt es sich um eine Luxusmarke aus dem Hyundai-Konzern. Das gerade in der Entwicklung befindliche Auto soll dann GMR-001 heißen und entsteht in Zusammenarbeit mit Oreca. Mit André Lotterer und Luís Felipe (Pipo) Derani wurden bereits zwei Piloten verpflichtet. Derani war bis 2024 im Cadillac unterwegs. Der Deutsche Lotterer wurde 2024 Weltmeister in der WEC mit Porsche.

Um Erfahrungen im Prototypensport zu sammeln, hat sich Genesis beispielsweise auch mit dem französischen Rennstall IDEC Sport zusammengetan. Beide setzen 2025 gemeinsam einen Oreca 07 in der LMP2-Klasse der European Le Mans Series (ELMS) ein. Für dieses 2025er ELMS-Programm wurden Jamie Chadwick und zunächst auch Logan Sargeant als Piloten eingeplant. Der frühere F1-Pilot Sargeant hat sich vor geraumer Zeit aber aus dem Projekt zurückgezogen. Sein Ersatz für das Aufgebot in der ELMS wurde aber nun gefunden.

Dabei handelt es sich um Daniel Juncadella. «Ich freue mich sehr, zu IDEC Sport und Genesis Magma Racing zu stoßen. Es ist eine unglaubliche Chance, mit einem so erfahrenen Team mein Debüt in der ELMS zu geben. Obwohl ich derzeit GT3-Rennen fahre, verfüge ich durch die 24h Daytona bereits über LMP2-Erfahrung. Ich bin zuversichtlich, dass das Team mir dabei helfen wird, mich schnell einzuleben. Mein Hintergrund im Formelsport gibt mir zudem nützliche Hinweise zum Umgang mit der Aerodynamik», so Juncadella.

Der Oreca von IDEC Sport hat nun aber auch eine Einladung zu den 24h Le Mans 2025 erhalten. Beim Klassiker an der Sarthe ist Juncadella für den LMP2-Einsatz aber nicht verfügbar, da er die Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport pilotieren wird. Und so kommt André Lotterer ins Spiel. Er wird den Platz im LMP2-Oreca bei den 24h Le Mans 2025 einnehmen.

«Diese Möglichkeit wurde von Beginn unserer Zusammenarbeit an diskutiert. Die Priorität lag jedoch immer auf den Fahrern des Trajectory-Programms. Letztlich bietet mir Logans Rückzug die Chance, nach Le Mans zurückzukehren und meine Erfahrung einzubringen», so Lotterer. «Das Auto sieht sehr konkurrenzfähig aus. Vielen Dank an Genesis Magma Racing und IDEC Sport für diese Gelegenheit. Rennen in Le Mans sind immer etwas Besonderes.»

Der Deutsche tat tatsächlich einiges an Erfahrung in Le Mans. Bereits 13 Mal war er beim großen Rennen in Westfrankreich am Start - in den Jahren 2011, 2012 und 2014 konnte er (mit Audi) sogar gewinnen. Bislang war Lotterer in Le Mans aber immer nur in der großen Klasse (LMP1 oder Hypercar) unterwegs; im LMP2 hingegen noch nicht.

«André verfügt über enorme Erfahrung und hat die Veranstaltung bereits dreimal gewonnen. Er ist Teil der Genesis Magma Racing-Familie, da er nächstes Jahr mit uns im Hypercar fahren wird», erläutert Cyril Abiteboul (Präsident von Hyundai Motorsport) und blickt auf Lotterers 2025er Einstz in Le Mans voraus. «Durch diese Teilnahme kann er das Team, die Ingenieure und die Mechaniker in diesem Jahr kennenlernen und gleichzeitig sein unschätzbares Fachwissen über die 24 Stunden von Le Mans einbringen.»