Alpine-Chef Bruno Famin: «Porsche machte es uns vor» 04.03.2025 - 07:08 Von Gerhard Kuntschik

© Renault Group/DPPI/Alpine Racing Der Alpine A424

Die französische Marke Alpine tritt auch in der Saison 2025 wieder in der FIA WEC an. Wie im Vorjahr werden erneut zwei A424 in der Hypercar-Klasse an den Start gebracht. Der Saisonauftakt in Katar lief nicht nach Plan.