24h Nürburgring 2021: Das sind die wichtigsten Zeiten

Der große Klassiker in der Eifel steht nun unmittelbar bevor. 2021 ist bereits die 49. Ausgabe der 24 Stunden am Nürburgring. Von Donnerstag bis Sonntag wird Gas gegeben. Das ist ein Überblick über den Zeitplan.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist einer der größten Motorsport-Klassiker überhaupt. Das Event wird bereits seit 1970 ausgetragen und erfreut sich weltweit immenser Beleibtheit. Nachdem das Rennen 2020 wegen Corona in den September verlegt wurde, wird dieses Jahr wieder im Frühsommer Gas gegeben. Und diese Woche ist es endlich soweit. Schon ab dem heutigen Donnerstag (3. Juni) dröhnen die Motoren in der Eifel.

Der grundsätzliche zeitliche Ablauf des 24h-Wochenendes ist bereits seit etlichen Jahren eingespielt und erfuhr zuletzt somit nur wenige Anpassungen. Am heutigen Donnerstag geht es mit den ersten beiden Qualifyings los. Dabei haben die Teams und Piloten von 12:30 bis 14:00 Uhr und nochmals von 20:30 bis 23:30 Uhr kumuliert insgesamt viereinhalb Stunden Zeit, sich auf die 25,378 km lange Kombination aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife einzustellen.

Auch am Freitag (4. Juni) gibt es nochmals eine Qualifikation, die von 15:30 bis 16:30 Uhr ausgetragen wird. Am Abend folgt dann der so spektakuläre finale Kampf um die besten Startplätze. Dieser steigt im sogenannten Top-Qualifying, das in zwei Abschnitte (TQ1 und TQ2) aufgeteilt ist und von 18:30 bis 20:50 Uhr läuft.

Der Samstag (5. Juni) steht das ganz im Zeichen des Rennens, welches um 15:30 Uhr beginnt. (Achtung: Start der Einführungsrunde ist schon um 15:10 Uhr). Um sich perfekt auf das 24h Rennen vorzubereiten, wird am Samstag von 11:30 bis 12:30 Uhr nochmals ein Warm-up durchgeführt.

Auch das Rahmenprogramm ist wie üblich interessant. 2021 sind die Rundstrecken Challenge RCN, die FIA WTCR und die Tourenwagen Legenden mit von der Partie. An dieser Stelle kann der komplette Zeitplan des Rennwochenendes angeschaut werden