McLaren F1 CEO Zak Brown startet in der GT4 European

Zak Brown setzt sich wieder einmal ins Cockpit eines aktuellen Rennwagens. Beim Rennen der GT4 European Series in Zandvoort teilt sich der 48-Jährige das Steuer eines McLaren 570S GT4 mit Richard Dean.

Überraschung für das nächste Rennwochenende der GT4 European Series, welches vom 18. bis 20. Juni 2021 in Zandvoort stattfinden soll. Denn auch McLaren F1 CEO Zak Brown wird bei dem Rennen auf der Strecke in den niederländischen Nordsee-Dünen mit von der Partie sein. Brown pilotiert einen McLaren 570S GT4 vom Team United Autosports.

«Ich freue mich sehr, in Zandvoort wieder ans Steuer eines Rennwagens zu steigen. Ich habe schon ein paar Mal mit dem Team in unserem McLaren getestet und bin somit bereit für Zandvoort», blickt der 48-Jährige voraus. «Es wird schön sein, zum modernen Motorsport zurückzukehren, nachdem ich mich in den letzten Jahren auf den historischen Rennsport konzentriert habe.»

Für Brown wird Zandvoort das erste Rennen am Steuer eines GT-McLaren sein, nachdem er 2012 einen MP4-12C GT3 in der Blancpain Endurance Series und 2013 in der britischen GT Meisterschaft bewegt hat. Danach ging er in den historischen Motorsport und fuhr Fahrzeuge wie beispielsweise einen Porsche 962 oder auch einen Ford Capri RS3100.

Neben seiner Tätigkeit im McLaren-F1-Team ist Brown zusammen mit Richard Dean auch Besitzer von United Autosports. Dean wird sich in Zandvoort das Steuer mit Brown teilen. «Zak und ich haben in den letzten Jahren nur an historischen Events teilgenommen. Wir waren aber ziemlich erfolgreich und haben in den letzten Jahren einige Podiumsplätze gemeinsam geschafft. Ich freue mich sehr, am GT4-Event in Zandvoort teilzunehmen, einem der großartigsten Austragungsorte Europas», fügt Dean an.

United Autosports ist hauptsächlich in der LMP-Szene aktiv. Dort werden diverse Oreca 07 (LMP2) bei den 24h von Le Mans, in der FIA WEC und in der ELMS eingesetzt. Auch in der LMP3-Klasse ist der Rennstall aktiv. Zur Saison 2021 wurde das Rennprogramm auf die GT4-Klasse erweitert. In Zandvoort wird United Autosport mit drei McLaren antreten. Die anderen beiden 570S GT4 teilen sich Bailey Voisin und Charlie Fagg sowie Gus Bowers und Dean Macdonald.