24h Ring 2021: Weiter Unterbrechung mit roter Flagge

Führt das 24h Rennen auf dem Nürburgring derzeit an: Der #1 BMW M6 GT3 von Rowe Racing

Beim 24h Rennen auf dem Nürburgring stehen seit dem späten Samstagabend die Räder still, da es rund um die Nordschleife zu viel Nebel gibt. Alle warten auf eine Nachricht der Rennleitung. BMW liegt in Führung.

Das 24h Rennen auf dem Nürburgring ist weiterhin unterbrochen. Am späten Samstagabend hatte die Rennleitung die rote Flagge gezeigt. Der Grund: Zu viel Nebel rund um die 25,378 Kilometer lange Kombination aus GP-Kurs und Nordschleife. Alle Fahrzeuge wurden an die Box beordert. Es gilt aber kein Parc Ferme. Das heißt, dass die Teams an den Autos arbeiten dürfen.

«Es gibt Nebelbänke auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife, an denen wir Code 60 eingerichtet haben. Aber das betrifft rund ein Drittel der Strecke. Da gibt es, besonders bei den großen Autos, Probleme mit den Reifen. Das ist natürlich ein Sicherheitsfaktor. Deswegen haben wir uns kurzfristig zu einer Pause entschieden», erklärte Rennleiter Walter Hornung.

Bei den Fahrern fand dieser Schritt Zustimmung. «Ich bin völlig einverstanden mit dieser Entscheidung! Es war definitiv zu neblig und damit gefährlich, weil man die Gelb- und Code-60-Zonen erst spät erkannte. Für den Moment also die richtige Entscheidung», sagte beispielsweise Matteo Cairoli aus dem Porsche 911 GT3 R von Manthey-Racing.

Aktuell ist noch unklar, wie es weitergehen soll. «Unsere Wetterexperten sagen, dass weiterer Nebel kommen wird. Mitten in der Nacht könnte es zwar eine Lücke von ein, zwei Stunden geben, es macht aber keinen Sinn, darauf zu spekulieren. Die nächste Entscheidung fällt um 6:00 Uhr. Der früheste Neustart ist 7:00 Uhr. Es kann aber auch sein, dass es später wird», fügt Hornung weiter an.

Noch ein kleiner Blick in die Historie: Es ist die achte wetterbedingte Unterbrechung beim großen Eifel-Klassiker. Auch in den Jahren 1992, 1994, 2007, 2013, 2016, 2018 und 2020 bescherte das Wetter den Fans, Organisatoren und Teams eine Zwangspause.

Derzeit in Führung liegt der BMW M6 GT3 von Row Racing mit Nicky Catsburg, John Edwards, Philipp Eng und Nick Yelloly.

Das ist der Stand am frühen Sonntagvormittag

#1 Rowe Racing - BMW M6 GT3

#4 Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

#20 Schubert Motorsport - BMW M6 GT3

#11 Phoenix Racing - Audi R9 LMS

#98 Rowe Racing - BMW M6 GT3

#911 Manthey-Racing - Porsche 911 GT3 R