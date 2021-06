24h Nürburgring: Pole-Position an Nick Yelloly im BMW

Schnellstes Auto in der Top-Qualifikation (TQ2) auf dem Nürburgring: Der BMW M6 GT3 von Rowe Racing

Extrem schwierige Bedingungen mit Regen auf der Nordschleife. BMW-Werksfahrer Yelloly am schnellsten. Auch Axcil Jefferies im Lamborghini und Manuel Metzger im Mercedes-AMG kommen in die Top Drei.

Bei der 49. Ausgabe der 24h am Nürburgring wird der BMW M6 GT3 von Rowe Racing mit Nicky Catsburg, John Edwards, Philipp Eng und Nick Yelloly von der Pole-Position aus ins Rennen gehen. Werksfahrer Yelloly zeigte im Top-Qualifying (TQ2) eine beeindruckende Leistung und umrundete die Strecke in 10:01,619 Minuten. «Das war alles andere als einfach, sondern eher komplett verrückt. Überall war Aquaplaning. Das Team hat aber unglaublich gearbeitet. Das ist meine erste Pole Position hier, und darauf bin ich wirklich stolz. Wir starten jetzt genau da, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben», meinte der Brite nach der Session.

Dass an der Spitze Zeiten von über zehn Minuten auf der 25,378 km langen Kombination aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife gefahren wurden, lag daran, dass es kurz vor dem geplanten Start von TQ2 heftig zu regnen begann. Die Session wurde dadurch auch zeitlich um einiges nach hinten geschoben. Auch Lamborghini-Pilot Axcil Jefferies kam mit den schwierigen Bedingungen super zurecht. Er fuhr eine Zeit von 10:03,927 Minuten, was Startplatz zwei bedeutete.

«Es war hart, denn ich hatte nur eine Runde. Wir hatten uns entschieden, nach der Outlap die Reifen zu wechseln», so Jefferies, der sich den Huracán GT3 von Konrad Motorsport mit Michele di Martino, Tim Zimmermann und Alex Fontana teilt. «Diese Entscheidung von Franz und dem Team erwies sich als goldrichtig. Es ist mega, das Auto in einem Stück zurück gebracht zu haben und dann noch in der ersten Reihe zu stehen.»

Rang drei ging an den Mercedes-AMG GT3 von Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger und Luca Stolz vom Mercedes-AMG Team HRT. Hier schaffte Metzger eine Zeit von 10:05,992 Minuten. Daneben steht der BMW M6 GT3 von Schubert Motorsport mit Jesse Krohn, Jens Klingmann, Alexander Sims und Stef Dusseldorp im Grid. Hier erzielte der Finne Krohn eine Zeit von 10:06,738 Minuten.

Die Top Fünf komplettierte der zweite Mercedes-AMG vom Mercedes-AMG Team HRT mit Patrick Assenheimer, Nico Bastian, Maro Engel und Hubert Haupt und einer Zeit von 10:11,489 Minuten. An dieser Stelle kann das Ergebnis nachgelesen werden. Das 24h Rennen auf dem Nürburgring startet am Samstag um 15.30 Uhr und wird live bei NITRO im Fernsehen übertragen. Auch für das Rennen ist heftiger Regen prognostiziert, was für spannende Rennaction sorgen wird.