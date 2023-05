24h Nürburgring: 24h Classic als Highlight 23.05.2023 - 09:26 Von Jonas Plümer

© 24h Nürburgring Björn und Georg Griesemann gewannen das Rennen im Porsche 911 RSR © 24h Nürburgring Heinz Schmersal, Lance-David Arnold und Mike Stursberg gewannen die FHR-Wertung im Ford Escort Mk1 RS1600 Zurück Weiter

Viele Fans sehen die 24h Classic als eines der Highlights der 24h Nürburgring, so nahmen auch in diesem Jahr mehr als 200 Fahrzeuge am Rennen teil. Am Ende siegten die Griesemann-Brüder in ihrem Porsche.