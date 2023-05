24h Nürburgring: Arjun Maini mit Nacht-Bestzeit

Auch im zweiten Qualifying zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring setzte Arjun Maini im Haupt Racing Team-Mercedes die Bestzeit. Doch das Team handelte sich eine Strafe ein.

Auch nach dem zweiten Qualifying steht der vom Haupt Racing Team eingesetzte Mercedes-AMG Team Bilstein-Bolide von Arjun Maini, Jordan Love und Teameigner Hubert Haupt an der Spitze des Klassements. Im 210-minütigen Qualifying verbesserte das Fahrertrio die Bestzeit auf 8:13.190 Minuten.

Der indische DTM-Pilot Maini: «Es fühlt sich immer gut an, ganz oben zu stehen. Am Ende ist es aber lediglich die Vorbereitung für das große Rennen am Wochenende. Wobei man schon sagen kann, dass die Vorbereitung sehr gut läuft. Ich habe mein Bestes gegeben, hatte auch ein wenig Glück mit dem Verkehr. Hier zu fahren und diese einzigartige Atmosphäre aufzusaugen, ist immer etwas Besonderes. Das BBQ der Fans riecht man zum Teil auch noch im Auto.»

Doch wegen einem Verstoß gegen die Geschwindigkeitsvorschrift in der Boxengasse, wird nach der dritten Qualifikationssitzung die Bestzeit des Fahrzeugs getrichen und nicht wie fälschlicherweise durch die sozialen Netzwerke geistert, die Zeit nach Qualifying 2. Hubert Haupt überschritt die maximal erlaubte Geschwindigkeit.

«Die Sache mit der Zeitstrafe habe ich leider selbst verbockt. Beim Rausfahren aus der Boxengasse kam ich zu früh auf den Limiter. Aber morgen werden sowieso die schnellsten Zeiten gefahren werden», erläutert Haupt.

Auf Rang zwei steht der Manthey Racing Porsche 911 GT3 R von Michael Christensen, Kevin Estre, Frédéric Makowiecki und Thomas Preining. Nur 0,279 Sekunden fehlen der Fahrerbesetzung vom Grello auf den AMG der Haupt-Mannschaft.

Der SCHERER SPORT PHX Audi von Kim Luis Schramm, Michele Beretta, Markus Winkelhock und Ricardo Feller komplettiert die Top 3.

Pavel Lefterov schlug im Konrad Motorsport Lamborghini nach ca. 45 Minuten Trainingszeit heftig bei der Einfahrt auf die Döttinger Höhe ein und beschädigte den italienischen Sportwagen stark. Zuvor wurde der Bulgare von Karl Heinz Meyer mit einem Cayman GT4 von Kkrämer Racing berührt.

Nach genau einer Stunde fing der Sharky Racing VW Golf GTI TCR von Knut Kluge Feuer im Bereich der Müllenbachschleife. Bis Marshalls mit einem Feuerlöscher am Fahrzeug waren, befand sich der Motorraum des VW-Tourenwagen bereits im Vollbrand! Der Versuch den Boliden mit dem internen Feuerlöscher zu löschen scheiterte. Ein großer Schaden für das kleine Privatteam.

Ergebnis (Top 10):

1. Hubert Haupt/Jordan Love/Arjun Maini – Mercedes-AMG Team Bilstein – Mercedes-AMG GT3

2. Michael Christensen/Kevin Estre/Frédéric Makowiecki/Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

3. Kim Luis Schramm/Michele Beretta/Markus Winkelhock/Ricardo Feller – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

4. Raffaele Marciello/Luca Stolz/Philip Ellis/Edoardo Mortara – Mercedes-AMG Team Bilstein – Mercedes-AMG GT3

5. Christian Krognes/Kuba Giermaziak/Jesse Krohn/Andy Soucek – Walkenhorst Motorsport – BMW M4 GT3

6. Patrick Assenheimer/Colin Caresani/Marek Böckmann/Marcel Marcheqicz - Schnitzelalm Racing - Mercedes-AMG GT3

7. Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen - BMW Junior Team - BMW M4 GT3

8. Patrick Kolb/Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Patrick Pilet - Lionspeed by Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9. Christopher Haase/Christopher Mies/Patric Niederhauser – Audi Sport Team Land – Audi R8 LMS GT3

10. Luca Engstler/Max Hofer/Gilles Magnus/Dennis Marschall – Audi Sport Team Car Collection – Audi R8 LMS GT3