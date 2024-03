Falken Motorsports startet mit bewährtem Fahrern

Falken Motorsports wird in diesem Jahr erneut mit zwei Porsche 911 GT3 R beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in der NLS starten. Bewährte Fahrer greifen ins Lenkrad der blau-türkisen Porsche.

Falken Motorsports setzt in der Saison 2024 auf eine bewährte Fahrerbesetzung in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) und beim ADAC Ravenol 24h Nürburgring Rennen: Die beiden türkis-blauen Porsche 911 GT3 R werden von Julien Andlauer, Klaus Bachler, Sven Müller, Alessio Picariello, Joel Eriksson, Tim Heinemann, Nico Menzel und Martin Ragginger pilotiert. Alle acht Fahrer traten schon in der Vergangenheit in den Farben von Falken auf der legendären Nordschleife an.

Julien Andlauer ist der einzige Rückkehrer, alle anderen Piloten waren bereits in der vergangenen Saison für Falken Motorsports am Start: Der 24-jährige Franzose startete 2022 schon einmal für die japanische Reifenmarke, damals gemeinsam mit Klaus Bachler bei der Premiere der aktuellen Porsche-Baureihe 992. Auch der Österreicher ist schon lange im Team und erzielte 2018 einen wichtigen Meilenstein für Falken Motorsports - nämlich den ersten Gesamtsieg im Falken Porsche auf der Nordschleife. An seiner Seite war damals Martin Ragginger, der bei Falken bereits zum Inventar gehört: Der 35-Jährige ist seit 2011 an Bord.

Joel Eriksson hatte im vergangenen Jahr allen Grund zur Freude: Beim ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen holte der Schwede den einzigen Falken-Gesamtsieg der Saison. Bereits 2022 stand Eriksson gemeinsam mit Sven Müller zweimal ganz oben auf dem Podium; in diesem Jahr sollen weitere Siege folgen. Auch Porsche-Vertragsfahrer Müller gehört bei Falken Motorsports trotz seines jungen Alters bereits zu den alten Hasen. Anders als Nico Menzel: Der Eifeler, der unweit des Nürburgrings aufwuchs und die legendäre Nordschleife wie kaum ein anderer kennt, gehört erst seit 2023 zum Falken-Fahrerkader. Dass der 26-Jährige am Lenkrad drehen kann, bewies er im vergangenen Jahr unter anderem bei den ADAC 24h Qualifiers, als er den Falken-Porsche im zweiten Rennen auf die Pole-Position stellte.

Mit Alessio Picariello und Tim Heinemann greifen zwei weitere Youngster in das Lenkrad der beiden türkis-blauen Porsche-Boliden. Während der Belgier seit 2021 fester Bestandteil des Teams ist und bereits einen Gesamtsieg einfahren konnte, feierte Heinemann in der Saison 2022 sein Falken-Debüt, als er beim ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen auf Anhieb eine Top-10-Platzierung erreichte. Der 26-Jährige, der im vergangenen Jahr auch in der DTM an den Start ging, zählt zu den schnellsten Piloten in der Grünen Hölle.

Auch die Fahrerpaarungen steht bereits fest: Julien Andlauer ergänzt Klaus Bachler, Sven Müller und Alessio Picariello im Falken-Porsche #3, der beim 24h-Rennen die Startnummer 33 tragen wird. Joel Eriksson, Tim Heinemann, Nico Menzel und Martin Ragginger gehen wie im Vorjahr mit dem Porsche #4 in der NLS bzw. #44 beim 24h-Rennen auf Zeitenjagd. Im vergangenen Jahr belegte das Quartett beim Langstreckenklassiker den zehnten Platz und nimmt auch in diesem Jahr das Podium ins Visier.

Die beiden Falken-Porsche werden am kommenden Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr die legendäre Nordschleife unter die Räder nehmen. Bei den Testfahrten können sich die Piloten und das Team auf den Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie am 6. und 7. April 2024 vorbereiten. Der Saisonhöhepunkt, das ADAC Ravenol 24h-Rennen auf dem Nürburgring, findet am 1. und 2. Juni statt.