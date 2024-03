Morris Schuring komplettiert Herberth Motorsport-Trio

Eine kurzfristige Regeländerung der GT World Challenge Europe zwingt Herberth Motorsport zur Umstellung des Fahreraufgebots. Der Niederländer Morris Schuring wird das Fahrzeug als dritter Pilot steuern.

Herberth Motorsport hat das komplette Fahreraufgebot für die 2024er GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saison bestätigt. Der Niederländer Morris Schuring wird für das bayrische Team mit Ralf Bohn und Robert Renauer an den Start gehen.

Schuring rutscht kurzfristig in das Aufgebot der 2018er ADAC GT Masters-Meistermannschaft und wird anstelle von Alexander Schwarzer den Porsche 911 GT3 R mit Bohn und Renauer pilotieren.

Der Wechsel wurde notwendig, da die SRO die Pro-Am-Klasse in der hochkarätigen GT3-Rennserie nicht mehr ausschreibt. Ursprünglich sollte Schwarzer mit Bohn und Robert Renauer in der Klasse starten. Nun wird das Fahrzeug im starkbesetzten Bronze Cup an den Start gehen.