LIQUI MOLY Team Engstler erneut im ADAC GT Masters

LIQUI Moly und Engstler Motorsport gehen 2024 in das 22. Jahr der Zusammenarbeit. Auch in diesem Jahr startet das LIQUI MOLY Team Engstler mit einem Audi R8 LMS GT3 im ADAC GT Masters.

Nur wenige Monate vor dem ersten offiziellen Testtag im kurpfälzischen Hockenheim finalisiert das LIQUI MOLY Team Engstler das Fahreraufgebot der ADAC GT Masters-Saison. Mit dem Litauer Jonas Karklys und dem Heilbronner GT3-Rookie Pablo Schumm setzt das Team auf ambitionierte und entwicklungsfähige Fahrer der Zukunft.

Mit Jonas Karklys engagiert das Team einen ihm bekannten und zuverlässigen Fahrer. Gemeinsam mit dem Amerikaner JP Southern übernahm der Litauer das Steuer des Audi R8 LMS GT3 evo II für die letzten zwei Rennwochenenden der 2023 ADAC GT Masters-Saison des Allgäuer Teams.

Der Litauer blickt mit Freude auf die kommende Saison: «Ich freue mich sehr auf die kommende Saison mit dem LIQUI MOLY Team Engstler. Letztes Jahr habe ich zwei Rennwochenenden mit dem Team im ADAC GT Masters bestritten und hatte die Gelegenheit, die sehr gute Teamchemie, das Niveau der Professionalität, die Traditionen und die Leidenschaft für den Motorsport im Allgemeinen zu erleben. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich meine Karriere mit Engstler Motorsport im GT3-Sport fortsetzen und ein Mitglied dieser wunderbaren Familie sein kann. Es wird meine zweite Saison mit einem GT3-Auto sein, daher freue ich mich sehr darauf, meine Fähigkeiten und Erfahrungen weiter auszubauen. Es ist immer ein Vergnügen, in das ADAC-Fahrerfeld zurückzukehren, sei es in der TCR oder im GT Masters, denn es ist immer ein sehr professionelles und hochklassiges Rennen. Und natürlich das große Publikum auf den Tribünen zu sehen - die deutschen Fans sind die leidenschaftlichsten im Motorsport, es ist wunderbar, hier Rennen zu fahren. Ich freue mich auch, weiterhin mit der Marke NordVPN zusammenzuarbeiten zu können. Mal sehen, was dieses Jahr für uns bringen wird.»

Neben Jonas Karklys wird Engstler Motorsport diese Saison vom GT3-Rookie Pablo Schumm unterstützt. Der Deutsch-Schweizer hatte zunächst in der europäischen Lamborghini Super Trofeo Fuß gefasst, möchte nun aber den Sprung in den GT3-Sport wagen: «Ich freue mich sehr, meinen nächsten großen Karriereschritt mit dem Team Engstler zu machen» so Schumm, «dies wird meine erste GT3-Saison und ich bin sehr froh diese mit der Unterstützung von Luca und Franz sowie dem gesamten Team zu bestreiten. Ich versuche, diese Saison so viel wie möglich zu lernen und schnell einen großen Schritt nach vorn zu machen. Ich werde mich diese Saison voll reinhängen, um mit meinem Teamkollegen die besten Ergebnisse erzielen zu können.»

Franz Engstler zeigt sich zuversichtlich: «Ich freue mich natürlich sehr, dieses Jahr wieder im ADAC GT Masters vertreten zu sein. Mit Jonas hatten wir bisher immer eine großartige Zusammenarbeit und freuen uns entsprechend sehr auf die kommende Saison mit ihm. Mit Pablo haben wir einen sehr ambitionierten und engagierten Fahrer unter Vertrag genommen, der unser Fahreraufgebot super ergänzt. Unser klares Ziel ist es, beide Fahrer aktiv in ihrer Entwicklung zu unterstützen und die bestmöglichen Ergebnisse einzufahren. Wir sind natürlich auch sehr stolz, diese Saison erneut mit der Unterstützung von LIQUI MOLY an den Start gehen zu können und ein derartiges Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. LIQUI MOLY ist seit vielen Jahren ein bedeutender Teil des Teams und wir freuen über jedes weitere Jahr, welches wir mit dieser Zusammenarbeit bestreiten können.»

In Summe wird Engstler Motorsport nun schon seit 22 Jahren von dem Ulmer Unternehmen und Namensgeber unterstützt und blickt nach der erneuten Vertragsverlängerung hoffnungsvoll auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit.

Peter Baumann, Marketingleiter LIQUI MOLY: «Für LIQUI MOLY ist Motorsport seit vielen Jahren ein unverzichtbares Marketingtool und das wird es auch in Zukunft weiterhin sein. Wir sind deshalb sehr glücklich mit dem LIQUI MOLY Team Engstler seit sehr langer Zeit einen Partner zu haben, der nicht nur sehr erfolgreich im Motorsport ist, sondern auch unsere Bedürfnisse maßgeschneidert erfüllt. Deshalb freuen wir uns über die Verlängerung unserer Partnerschaft und unsere erneuten gemeinsamen Engagements in der DTM mit Luca Engstler auf einem GRT Lamborghini und im ADAC GT Masters mit Jonas Karklys und Pablo Schumm auf einem Audi R8 GT3.»

In den Farben von LIQUI MOLY wird der blau-weiß-rote Rennbolide auf sechs Rennstrecken in und um Deutschland an den Start gehen. Der diesjährige Saisonauftakt findet vom 09. bis 10. April beim offiziellen Vorsaisontest am Hockenheimring statt.