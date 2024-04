Falken Motorsports siegt auch im zweiten Rennen

Falken Motorsport bestimmt auch den zweiten Renntag der ADAC 24h Qualifiers. Erneut siegt die Startnummer #44. Martin Ragginger und Nico Menzel setzen sich im Porsche 911 GT3 R durch.

Dominanz von Falken Motorsports bei den ADAC 24h Qualifiers. Nach dem Sieg von Tim Heinemann und Sven Müller am Samstag, siegt der Porsche mit der Startnummer #44 auch am Sonntag. Nico Menzel und Martin Ragginger gewinnen das zweite vierstündige Rennen und triumphieren zum dritten Mal in der diesjährigen Saison auf der Nordschleife.

Rang zwei geht an den ROWE Racing BMW M4 GT3 von Raffaele Marciello, Marco Wittmann und Maxime Martin. 1,793 Sekunden trennten die beiden Fahrzeuge am Rennende.

Thomas Preining und Ayhancan Güven komplettieren die Podestränge.

Im Kampf um die Podestränge wurde es wenige Augenblicke vor Rennende dramatisch. Rund 15 Minuten vor Rennende kollidierte der drittplatzierte Falken Porsche von Alessio Picariello mit einem Golf GTI von Max Kruse Racing - der Belgier musste den Wagen in der Box abstellen.

Ergebnis (Top 10):

1. Nico Menzel/Martin Ragginger - Falken Motorsports - Porsche 911 GT3 R

2. Raffaele Marciello/Marco Wittmann/Maxime Martin - ROWE Racing - BMW M4 GT3

3. Thomas Preining/Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

5. Frédéric Vervisch/Chistopher Haase/Dennis Marschall - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3

6. Dan Harper/Max Hesse/Charles Weerts - BMW Team RMG - BMW M4 GT3

7. Luca Stolz/Daniel Juncadella/Arjun Miani/Maximilian Götz - Mercedes-AMG Team Bilstein - Mercedes-AMG GT3

8. Kelvin van der Linde/Marco Mapelli/Jordan Pepper - ABT Sportsline - Lamborghini Hurácan GT3

9. Maro Engel/Adam Christodoulou/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

10. Philip Ellis/Mikael Grenier/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Mercedes-AMG GT3