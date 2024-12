Exot aus Japan: Kondo Racing kehrt 2025 zurück

Das japanische Team Kondo Racing startet 2025 erstmals seit 2019 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. In Zusammenarbeit mit Rinaldi Racing wird das Team einen Ferrari 296 GT3 einsetzen.

Erstmals seit 2019 wird Kondo Racing im kommenden Jahr am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen. Das japanische Team wird einen Ferrari 296 GT3 an den Start bringen. Das langjährige Super GT-Team gab dies am Montag nach dem Super GT-Finale bekannt.

Das Fahrzeug wird auf Reifen von Yokohama an den Start gehen. Unterstützt wird Kondo Racing bei dem Programm von Rinaldi Racing aus Mendig, der 2023 auch Frikadelli Racing auf dem Weg zum Gesamtsieg unterstützten.

Shigekazu Wakisaka, der den 296 GT3 von seinen Einsätzen in der GT World Challenge Asia kennt, fuhr den Wagen bei einem Shakedown in Suzuka, während Teamchef Masahiko Kondo ebenfalls ein paar Runden drehte.

Die Piloten für den Start im kommenden Jahr werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Kondo Racing nahm 2019 mit einem Nissan GT-R GT3 am 24h-Rennen auf dem Nürburgring teil und belegte mit den Nissan-Werksfahrern Tsugio Matsuda und Mitsunori Takaboshi sowie Tom Coronel und Tomonobu Fujii den neunten Gesamtrang. Das Team sollte 2020 mit seinem Nissan zurückkehren, musste aber aufgrund der COVID-19-Pandemie seine Teilnahme absagen.