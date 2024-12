Joel Sturm entscheidet begehrten Porsche Cup für sich

Joel Sturm gewinnt den traditionsreichen Porsche Cup im Jahr 2024. Der Rheinländer, der in diesem Jahr Meister in der LMGT3-Klasse der FIA WEC wurde, setzte sich gegen seinen Teamkollegen Alex Malykhin durch.

Über den begehrten Porsche Cup als bester Amateurfahrer am Steuer eines Porsche Rennfahrzeugs darf sich Joel Sturm freuen.

Der Deutsche behielt im Punkteklassement mit 11.707 Zählern die Oberhand gegen Alex Malykhin (2./10.447 Punkte). Gemeinsam mit dem Briten hatte Sturm in der Saison 2024 die FIA Endurance Trophy in der LMGT3-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft gewonnen. Zudem ging Sturm auch im GT World Challenge Europe Endurance Cup für Pure Rxcing an den Start. Als Preis erhält der Rheinländer 150.000 Euro. Rang drei teilen sich die beiden Amerikaner Adam Adelson und Elliott Skeer, die am Steuer eines Porsche 911 GT3 R von Wright Motorsports zahlreiche Erfolge verbuchten.

Der traditionsreiche Porsche Cup basiert auf einer Idee von Ferry Porsche und wird alljährlich seit 1970 an erfolgreiche Amateurfahrer verliehen. In diesem Jahr übernahm erstmals dessen Enkelsohn Ferdi Porsche die Preisübergabe.

Im Vorjahr gewann der Schweizer Gentlemanpilot Nicolas Leutwiler die Auszeichnung.