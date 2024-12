Porsche bestätigt zwei Topteams für Saison 2025

Rutronik Racing und Schumacher CLRT werden auch 2025 in der GT World Challenge Europe starten. Porsche gab auf der Night of Champions bekannt, dass die beiden Mannschaft erneut den 911 GT3 R einsetzen werden.

Beide Teams haben in diesem Jahr bereits erfolgreich mit dem Porsche an der hochkarätigen SRO-Rennserie teilgenommen. Rutronik Racing gewann den Teamtitel in der Bronze Cup-Gesamtmeisterschaft und verpasste den Fahrertitel nur hauchdünn. Zudem konnten Sven Müller und Patric Niederhauser in Barcelona einen Gesamtsieg im Sprint Cup einfahren. Gemeinsam mit Julien Andlauer zeigten die beiden Piloten auch im Endurance Cup einen guten Speed, doch viel Pech verhinderte Topergebnisse.

Schumacher CLRT zeigte in diesem Jahr auch starke Leistungen im Endurance Cup. Laurin Heinrich, Ayhancan Güven und Dorian Boccolacci fuhren auf dem Nürburgring auf den zweiten Rang. Beim Saisonauftakt in Le Castellet führte das Fahrzeug das Rennen an, doch nach einem Problem mit einem mitgerissenen Erdungskabel musste der Wagen einen zusätzlichen Boxenhalt einlegen. In Monza flog Kevin Estre in einer aussichtsreichen Position ab und auch in Jeddah erlitt das Fahrzeug einen Reifenschaden in einer Topposition.

Zudem gab Porsche auch bekannt, dass Absolute Racing, Phantom Global und Origin Racing, die in diesem Jahr den Titel gewannen, in der GT World Challenge Asia starten werden.