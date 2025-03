Tresor Attempto Racing startet 2025 mit Audi-Trio

Mit gleich drei Audi R8 LMS GT3 wird Tresor Attempto Racing die komplette Saison in der GT World Challenge Europe bestreiten. Das Team startet im Silver Cup, Gold Cup und Bronze Cup mit seinen Autos.

Tresor Attempto Racing gibt das Aufgebot bekannt, mit dem das Team an der 2025er GT World Challenge Europe powered by AWS-Saison teilnehmen wird. Das Team unter der Leitung von Ferdinando und Federico Geri setzt in seiner vierten vollständigen Saison in der europäischen Top-Serie für GT3-Fahrzeuge seinen Wachstumskurs fort, indem es erfahrene Fahrer mit jungen Talenten kombiniert.

Tresor Attempto Racing geht mit den Ergebnissen von 2024 in die neue Saison, in der das Team zu den besten Protagonisten der GT World Challenge Europe powered by AWS gehörte. Das Team beendete die Meisterschaft auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung der Teams und sicherte sich auch den 3. Platz in der Gesamtwertung der Fahrer. Auch beim Gold Cup war der Erfolg mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung der Teams und dem 3. Platz in der Gold Cup Fahrerwertung groß. Das Team erreichte auch beim Endurance Cup mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung der Fahrer einen Podiumsplatz und bestätigte damit seine Wettbewerbsfähigkeit in allen Kategorien.

Drei Audi R8 LMS GT3 Evo II werden in der Endurance-Serie an den Start gehen. Die #99 wird im Silver Cup mit Ezequiel Perez Companc, Alex Arkin Aka und Alberto Di Folco antreten. Perez Companc gibt sein Debüt bei Tresor Attempto Racing und bringt Erfahrung aus GT-Wettbewerben mit, bei denen er im vergangenen Jahr den zweiten Platz im Endurance Silver Cup belegte. Aka hingegen ist seit dem Debüt des Teams in der Serie ein wichtiger Fahrer und kehrt nach erfolgreichen Saisons mit Tresor in den Silver Cup zurück. Di Folco kehrt nach seinem Einsatz mit Tresor bei den 24 Stunden von Spa 2022 zum Team zurück, um seine Erfahrung im Langstreckensport optimal zu nutzen.

Im Gold Cup wird die #88 von Sebastian Øgaard, Riccardo Cazzaniga und Leonardo Moncini gefahren. Øgaard ist neu im Team und bringt viel Erfahrung aus Formelserien und seinem Debüt in der GT World Challenge Europe powered by AWS 2024 mit. Cazzaniga gibt ebenfalls sein Debüt bei Tresor Attempto Racing und bringt Erfahrung mit, die er hauptsächlich in der italienischen GT-Meisterschaft gesammelt hat, wo er 2023 Dritter und 2024 Zweiter wurde. Moncini hingegen wurde nach einer soliden Saison 2024 bestätigt, in der er sowohl in der GT World Challenge Europe powered by AWS als auch in der italienischen GT-Meisterschaft ein starkes Wachstum und eine konstante Leistung zeigte.

Schließlich wird die #66 mit einer äußerst soliden Aufstellung, bestehend aus Andrey Mukovoz, Max Hofer und Alexey Nesov, am Bronze Cup teilnehmen. Alle drei wurden nach einer starken Saison 2024 bestätigt, die mit dem Sieg beim Bronze Cup bei beim 100-jährigen Jubiläum der CrowdStrike 24 Hours of Spa gipfelte – ein historisches Ergebnis für das Team, das seinen Ehrgeiz und seine Wettbewerbsfähigkeit im Langstreckenrennsport für 2025 erneut unter Beweis stellt.

Das Team wird auch drei Autos im Sprint Cup einsetzen. Im Auto mit der Nummer 99, das im Silver Cup antritt, werden Perez Companc und Aka sitzen. Die Nummer 88 wird im Gold Cup mit Moncini und Øgaard antreten, während im Bronze Cup in der Nummer 66 Dylan Pereira neben Mukovoz bestätigt wurde. Pereira ist seit zwei Saisons mit Tresor unterwegs und kann auf eine Karriere von über 270 Rennen zurückblicken.

Ferdinando Geri, Teamchef von Tresor Attempto Racing: «Unser Engagement für die GT World Challenge Europe powered by AWS geht mit einer Gruppe talentierter und sehr erfahrener Fahrer weiter. Nach den hervorragenden Ergebnissen von 2024 wollen wir uns an der Spitze behaupten, weiter wachsen und in allen Klassen um den Sieg kämpfen. Wir haben die perfekte Mischung aus jungen Talenten und etablierten Fahrern, was ein großer Vorteil sein wird, um die neue Saison mit konkreten Ambitionen anzugehen.»