Nürburgring Langstrecken-Serie startet in Saison 2025

An diesem Samstag startet die Nürburgring Langstrecken-Serie in die Saison 2025. 119 Fahrzeuge, darunter 19 GT3-Boliden, wurden für das Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife von den Teams genannt.

Das Warten hat ein Ende: Nach viermonatiger Pause sind Fans und Teilnehmer gleichermaßen heiß darauf, dass es auf dem Nürburgring wieder losgeht. Der Saisonauftakt der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie verspricht pure Spannung. Rund 120 Fahrzeuge nehmen bei der 70. ADAC Westfalenfahrt die Grüne Hölle über die Distanz von vier Stunden unter die Räder. Mehr als 300 Fahrer aus 29 Nationen treten mit Rennboliden von 19 unterschiedlichen Herstellern an – Motorsportherz was willst du mehr? Tickets für das Rennen sind ab 25 Euro unter VLN.de/tickets erhältlich. Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. Wer nicht live vor Ort sein kann, kann den kompletten Renntag im Livestream unter VLN.de verfolgen.

Das Haupt Racing Team bestreitet beim NLS-Auftakt den ersten Renneinsatz mit dem Ford Mustang GT3 auf der Nürburgring Nordschleife. Die beiden bulligen US-Cars des Teams aus dem Gewerbepark am Nürburgring sind extrem stark besetzt: In der Startnummer #2 wechseln sich Nico Bastian, Arjun Maini, Dennis Olsen und Frank Stippler ab. Der zweite Mustang geht mit der Startnummer #6 ins Rennen. Das Line-up bilden Dennis Fetzer, Jusuf Owega, David Schumacher und Dirk Müller. «Das gesamte Team freut sich sehr auf unser erstes Rennwochenende mit dem Ford Mustang GT3», sagt HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz. «Einen besseren Ort als unsere Heimstrecke hätten wir uns für das Debüt nicht aussuchen können.»

Seine Nordschleifen-Rennpremiere feiert auch der neue BMW M4 GT3 EVO, der von ROWE RACING eingesetzt wird. Am Samstag gehen Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello und Kelvin van der Linde mit der Startnummer #98 ins Rennen. Auch der BMW M4 GT4 EVO tritt in der Saison 2025 in den Händen von Kundenteams erstmals auf der Nordschleife an. Die komplette Saison bestreiten unter anderem die drei Influencer Jimmy Broadbent, Steve Brown und Misha Charoudin, die zusammen mit Manuel Metzger für das Team BILSTEIN by BLACK FALCON an den Start gehen. «Ich freue mich sehr darauf, die EVO-Versionen unseres BMW M4 GT3 und BMW M4 GT4 erstmals bei einem offiziellen Einsatz auf der härtesten Rennstrecke der Welt zu erleben», sagt Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport.

Nach drei Jahren Pause setzt auch Black Falcon erstmals wieder ein GT3-Fahrzeug in der Nürburgring Langstrecken-Serie ein. Im Porsche 911 GT3 R wechseln sich Daan Arrow, Gabriele Piana, Ben Bünnagel und Mike Stursberg ab. Das Am-Quartett trifft unter anderem auf die starke Konkurrenz von équipe vitesse, JUTA RACING (beide Audi R8 LMS) sowie das Rennazzo Motorsport Team rund um die thailändische Drift-Legende Kiki Sak Nana im Lamborghini Huracán GT3 EVO2.

In der GT3-Pro-Kategorie sind gleichermaßen bekannte Teams und Neuzugänge dabei. Manthey EMA schickt Grello, den legendären Porsche 911 GT3 R, ins Rennen. Auf den Heckmotor-Sportwagen aus Zuffenhausen setzen auch Falken Motorsports und Dinamic GT. Das Red Bull Team ABT setzt genauso einen Lamborghini Huracán GT3 ein wie Konrad Motorsport. Das Mercedes-AMG Team GetSpeed bringt zwei Mercedes-AMG GT3 an den Nürburgring und Scherer Sport PHX setzt mit dem Audi R8 LMS auf eine bekannte Größe. Sein Debüt gibt das Team REALIZE KONDO RACING with Rinaldi mit einem Ferrari 296 GT3.

Abgerundet wird das GT3-Lineup von einem Aston Martin Vantage GT3 von Walkenhorst Motorsport und einem McLaren 720S GT3 EVO von Dörr Motorsport. Beide Fahrzeuge starten in der Pro-Am-Kategorie.

Das Meistertrio der Saison 2024 geht fortan getrennte Wege. Sven Markert pilotiert den BMW M240i Racing Cup des Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels mit der Startnummer #1. Toby Goodman wechselt zu AVIA W&S Motorsport und teilt sich das Cockpit des Porsche 718 Cayman GT4 RS mit Moritz Oberheim und Philip Miemois. Ranko Mijatovic bestreitet die Saison 2025 zusammen mit Tobias Wahl und Nick Wüstenhagen im BMW M4 GT4 von FK Performance Motorsport.

In der in diesem Jahr neu ausgeschriebene BMW 325i Challenge by Goodyear sind acht Fahrzeuge genannt. Die bekannten NLS-Teams SRS Team Sorg Rennsport, rent2Drive-racing, Keeevin Sports and Racing, Eifelkind Racing, JS Competition und FK Performance Motorsport treffen auf NLS-Rückkehrer Dr. Dr. Stein Tveten motorsport. Weitere potenzielle ‚Meisterklassen‘, in denen mit sieben oder mehr Fahrzeugen volle Punkte ausgeschüttet werden, sind die VT2-F+4WD, VT2-RWD, SP10, SP8T sowie die beiden Cup-Klassen der Porsche Endurance Trophy Nürburgring.

Neben bereits erwähntem David Schumacher, Filius von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, ist ein weiterer prominenter Sohn bei der 70. ADAC Westfalenfahrt mit von der Partie. Giuliano Alesi, dessen Vater Jean in der Formel 1 und DTM Erfolge feierte, startet für TOYOTA GAZOO Racing mit einer Supra Evo GT4 in der SP8T. Dabei ist Alesi gleich auf zwei Fahrzeugen gesetzt, um möglichst viel Tracktime zu haben und der Senior wird es sich sicher nicht nehmen lassen, Giuliano vor Ort die Daumen zu drücken.

Ein ganz besonderer Renntag steht Michael Bohrer bevor. Zum ersten Mal bestreitet sein achtjähriger Sohn Jonas einen Renneinsatz am gleichen Tag und am gleichen Ort. Während Vater Michael zusammen mit Gerrit Holthaus einen Hyundai i30N für CSRacing pilotiert, ist Jonas Teilnehmer des Auftaktrennens der 1. NLS Kart-Slalom-Meisterschaft. „«Ich freue mich riesig auf unsere ganz spezielle gemeinsame Rennpremiere», sagt Michael Bohrer. «Jonas ist auf dem Nürburgring großgeworden. Dass wir nun zum ersten Mal gemeinsam einen Renntag bestreiten, das hat es so noch nicht gegeben. Auch ich habe meine ersten Schritte im Motorsport im Jugend-Kart-Slalom absolviert und finde es super, dass die NLS dem Nachwuchs diese Möglichkeit bietet.» Auf dem Hubschrauberlandeplatz im Fahrerlager gehen die Kart-Kids von 09:30 Uhr an in den Parcours. Gestartet wird bis 14 Uhr in fünf Altersklassen mit einheitlichen Elektrokarts von Mach1.

Tickets für das Auftaktrennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie sind für 25 Euro (Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostenfrei) unter vln.de/tickets und an den Tageskassen erhältlich. Damit geht es auf die geöffneten Tribünen am Grand-Prix-Kurs, in die exklusiven Zuschauerbereiche Brünnchen und Pflanzgarten sowie ins Fahrerlager, die Boxengasse und die Startaufstellung.

Die Positionen in der Startaufstellung werden im Qualifying zwischen 08:30 und 10 Uhr ausgefahren. Beim Pitwalk ab 10:20 Uhr sowie dem Besuch der Startaufstellung ab 11:10 Uhr erleben die Fans dann Motorsport mit allen Sinnen. Mit dabei sind am Samstag auch das Nürburgring Maskottchen ‚Legend‘ und Sully von der Monster AG. Rennstart ist um 12 Uhr.