Schubert Motorsport kehrt in ADAC GT Masters zurück

BMW hat die Rückkehr von Schubert Motorsport in das ADAC GT Masters bestätigt. Der Rennstall aus Oschersleben ist eine der erfolgreichsten Mannschaften in der langen Geschichte der traditionsreichen Rennserie.

Neben dem DTM-Programm hat BMW auch die Rückkehr von Schubert Motorsport in das ADAC GT Masters bestätigt. Zuletzt trat der traditionsreiche BMW-Rennstall 2023 in der langjährigen GT3-Meisterschaft des ADAC an. Somit vertraut neben FK Performance Motorsport ein zweites BMW-Team auf dem M4 GT3 EVO im ADAC GT Masters.

Genauere Details zum Einsatz der Mannschaft in Oschersleben gibt das Team später bekannt, so zum Beispiel die Piloten und die Anzahl an Fahrzeugen im ADAC GT Masters.

Mit 13 Rennsiegen ist das Team von Torsten Schubert eines der erfolgreichsten in der langen Historie des Championats. So fuhr Schubert Motorsport bereits erfolgreich mit dem BMW Z4 GT3, dem BMW M6 GT3 und dem BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters. 2018 setzte das Team zudem einen Jahr den Honda NSX GT3 ein.

Eduardo Coseteng und Ben Green starteten 2023 für das BMW-Team in der Rennserie. Mit insgesamt drei zweiten Plätzen beendeten sie die Saison auf der siebten Position. 2024 fokussierte sich das Team komplett auf den DTM-Einsatz von drei BMW M4 GT3.

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Auch im ADAC GT Masters und in der ADAC GT4 Germany sind wir mit dem BMW M4 GT3 EVO und dem BMW M4 GT4 EVO sehr gut vertreten. Wir freuen uns über diese starke Präsenz von BMW M Motorsport an den DTM-Rennwochenenden und haben das Ziel, in allen Rennserien und mit allen Fahrzeugen um Siege und Titel zu kämpfen.»

«Parallel dazu freuen wir uns, wieder im ADAC GT Masters vertreten zu sein. Die Serie ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, und es ist großartig, erneut dabei zu sein», ergänzt Torsten Schubert voller Vorfreude über die Rückkehr in die Meisterschaft.