Manthey EMA präsentiert starkes Grello-Aufgebot

Manthey EMA startet auch in diesem Jahr mit einem starken Grello-Aufgebot beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Red Bull wird neuer Teampartner für das Nordschleifen-Programm von Manthey.

Auch 2025 tritt Manthey EMA das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit einem Porsche 911 GT3 R an. Am Steuer des Grello Porsche mit der Startnummer 911 sitzen Kévin Estre (Frankreich), Ayhancan Güven (Türkei) und Thomas Preining (Österreich). Mit 50 absolvierten Runden und einem wetterbedingten frühzeitigen Rennabbruch beendete Manthey EMA das Rennen 2024 auf dem zweiten Platz. Das Ziel für dieses Jahr ist der insgesamt achte Gesamtsieg beim Langstreckenklassiker in der Eifel. Zuvor wird das Team an den ersten drei Rennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sowie den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers teilnehmen, jeweils mit unterschiedlicher Fahrerbesetzung.

Estre, Güven und Preining teilten sich bereits beim letzten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring das Cockpit des Grellos. Der Franzose Estre ist seit 2016 fester Bestandteil der Manthey-Einsätze in der „Grünen Hölle“ und fuhr 2021 den siebten Gesamtsieg für das Team beim legendären Langstreckenrennen ein. Seit zwei Jahren gehört er zur Porsche-Werksfahrerbesetzung in der Hypercar-Klasse der FIA WEC und sicherte sich dort im vergangenen Jahr den Meisterschaftssieg. Wie im letzten Jahr werden Thomas Preining und Ayhancan Güven auch in der DTM-Saison 2025 als Teamkollegen für Manthey EMA an den Start gehen. Für Preining, der 2023 gemeinsam mit Manthey EMA in der DTM die Team- und Fahrermeisterschaft gewann, ist es das dritte Jahr infolge für das Team beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Doch auch Güven ist auf der Nordschleife längst kein Unbekannter mehr: 2024 stand er mit Manthey EMA bei jedem seiner vier Einsätze, sowohl beim 24-Stunden-Rennen als auch bei der NLS, auf dem Podium. Zudem feierte er gemeinsam mit dem Team bereits Anfang vergangenen Jahres den Gesamtsieg bei den 12-Stunden von Bathurst.

«Nach Platz zwei im verkürzten Rennen im vergangenen Jahr haben wir beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring natürlich noch eine Rechnung offen. Für uns ist dieses Heimrennen immer ein ganz besonderes Highlight im Saisonkalender und wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder mit der großen Fanbase hier in der Eifel und unseren starken Partnern im Rücken an den Start zu gehen», so Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH.

«Mit Ayhancan, Kévin und Thomas haben wir eine erstklassige Fahrerpaarung am Steuer unserer #911. Die drei haben sich nicht nur 2024 bereits auf der Nordschleife bewiesen und wir freuen uns, dass sie auch in diesem Jahr zu unserem Fahrerkader für das legendäre Langstreckenrennen gehören. Jetzt gilt es, mit voller Konzentration mit NLS1 in die Saison zu starten und uns bestmöglich auf den Kampf um den Gesamtsieg im Juni vorzubereiten», ergänzt Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing bei der Manthey Racing GmbH.

Mit dem ersten Lauf der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie startet Manthey EMA am 22. März in die Nordschleifen-Saison 2025. Bei diesem ersten Vier-Stunden-Rennen werden Thomas Preining und Ayhancan Güven den Neunelfer pilotieren. Die Fahrerpaarungen für die weiteren NLS-Rennen sowie die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Das 24-Stunden-Saisonhighlight auf dem Nürburgring findet vom 19. bis zum 22. Juni statt.

Für Manthey und EMA Motorsport markiert dieses Jahr damit nicht nur den dritten gemeinsamen Auftritt beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel, sondern auch die dritte Saison, in der das Team mit dem Porsche 911 GT3 R sowohl bei Langstrecken- als auch bei Sprintrennen in der DTM an den Start geht. Der Erfolg der Partnerschaft spiegelt sich in einer herausragenden Erfolgsbilanz wider: So gewann das Team in den vergangenen zwei Jahren einen DTM-Meisterschaftstitel, die 12-Stunden von Bathurst und nicht zuletzt die 24-Stunden von Le Mans.

Auch in diesem Jahr kann das Team bei seinen Heimrennen auf die Unterstützung starker Partner zählen. Die langjährigen Bestandspartner KÜS, MOTUL, Tricorp, Veltins, KW, ENDLESS, CONTROL, RIEDEL Communications, Paddocklegends, RECARO und Scherer tragen auch 2025 maßgeblich dazu bei, die Einsätze in der Eifel erfolgreich zu realisieren. Das Partnernetzwerk von Manthey wird in diesem Jahr zusätzlich von Red Bull beflügelt.

Kévin Estre, Porsche 911 GT3 R #911: «Es ist toll, wieder im Grello beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei zu sein. Dieses Rennen ist mir sehr wichtig und mir bedeutet es viel, es im Grello fahren zu dürfen. Ich hoffe, dass wir 2025 noch besser abschneiden können als im letzten Jahr. Der zweite Platz war zwar gut, aber Erster zu werden ist natürlich besser. Unser letzter Sieg liegt nun schon vier Jahre zurück und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit Thomas und Ayhancan wieder den Sieg am Nürburgring holen können.»

Thomas Preining, Porsche 911 GT3 R #911: «Ich freue mich, zum dritten Mal in Folge im Grello beim 24-Stunden-Rennen zu starten. Es ist eine Ehre, auf diesem Auto zu fahren, das so ein Liebling der Fans ist. Wir arbeiten hart daran, uns bestmöglich vorzubereiten und die besten Bedingungen für das Rennen zu schaffen. Die Nordschleife ist immer eine besondere Herausforderung, vor allem mental. Es ist ein anspruchsvolles Rennen und für mich ist es eines der Saisonhighlights. Besonders in diesem Jahr mit dem neuen Team-Partner Red Bull, was uns zusätzlich motiviert, das bestmögliche Ergebnis zu liefern.»

Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R #911: «Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr mit Manthey EMA auf der Nordschleife zu fahren. Letztes Jahr hatten wir eine großartige Vorbereitung und wurden Zweiter in dem verkürzten Rennen. Wir waren definitiv konkurrenzfähig und in diesem Jahr wollen wir genauso gut vorbereitet - wenn nicht sogar besser - ins Rennen gehen. Ich freue mich, das Auto wieder mit Kévin und Thomas zu teilen. Letztes Jahr hatten wir eine tolle Teamatmosphäre. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, diese beizubehalten, während wir uns auf unser Hauptziel konzentrieren. Es ist auch etwas Besonderes, dass Red Bull und Manthey EMA nun zusammenarbeiten. Ich bin schon seit einiger Zeit Red Bull-Athlet und freue mich sehr, dass Red Bull nun auch Team-Partner ist!»