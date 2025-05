Mercedes-AMG präsentiert Aufgebot für 24h Nürburgring

Mit drei Mercedes-AMG GT3 und einem Mercedes-AMG GT4 wird die Marke aus Affalterbach beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring vertreten sein. Die Marke will den dritten Gesamtsieg beim Klassiker einfahren.

Mercedes-AMG Customer Racing geht mit großen Ambitionen in die 53. Ausgabe der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Eines der beiden werksunterstützten Rennfahrzeuge aus Affalterbach soll beim Langstreckenklassiker auf der legendären Nürburgring-Nordschleife, der vom 19. bis 22. Juni stattfindet, am Ende ganz oben stehen. Das Mercedes-AMG Performance-Team GetSpeed setzt in der Kategorie SP9 PRO – traditionell die Klasse, aus der der Gesamtsieger hervorgeht – zwei top besetzte Mercedes-AMG GT3 ein. Zusätzlich bringt das Kundensportteam SR Motorsport by Schnitzelalm einen Mercedes-AMG GT3 in der SP9 PRO-AM-Klasse sowie einen Mercedes-AMG GT4 in der SP10-Klasse an den Start. Der letzte Gesamtsieg datiert aus dem Jahr 2016, als Mercedes-AMG einen historischen Vierfach-Triumph feierte. Nach zahlreichen Podiumsplatzierungen in den letzten Jahren wird es aus Affalterbacher Sicht wieder Zeit für einen Sieg in der Eifel. Das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring zählt zum zweiten Mal in Folge zur renommierten Intercontinental GT Challenge (IGTC). Diese umfasst vier weitere Langstreckenklassiker in Australien, Belgien, Japan und den USA.

#14 Mercedes-AMG Team GetSpeed

Mit Maro Engel (GER), Maxime Martin (BEL), Fabian Schiller (GER) und Luca Stolz (GER) teilen sich vier äußerst erfahrene Nordschleifen-Spezialisten das Cockpit. Der Mercedes-AMG GT3 wird erneut im markanten BILSTEIN-Design an den Start gehen.

• Maro Engel zählt mit 15 Starts beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring zu den erfahrensten AMG Piloten, dabei erreichte er einen Sieg (2016) und drei weitere Podiumsplatzierungen (2014 – P3, 2018 – P2, 2022 – P3)

• Maxime Martin gibt sein Debüt im Mercedes-AMG GT3 beim Langstreckenklassiker, er wurde bislang dreimal Zweiter (2013, 2015, 2023)

• Fabian Schiller ist seit 2019 regelmäßig beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im Einsatz – alle bisherigen Starts absolvierte er mit GetSpeed, 2022 erreichte er mit dem Team den zweiten Platz

• Luca Stolz startet beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring erstmals mit GetSpeed, ist jedoch seit 2017 fester Bestandteil des AMG Line-ups bei diesem Rennen und fuhr bislang dreimal auf das Podium (2018 – P3, 2019- P2, 2023 – P3)

Sowohl Luca Stolz als auch Maxime Martin bestreiten alle drei 24-Stunden-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden – in Le Mans, auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps.

#17 Mercedes-AMG Team GetSpeed

Das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 17 wird von Ralf Aron (EST), Lucas Auer (AUT), Adam Christodoulou (GBR) und Mikaël Grenier (CAN) pilotiert. Der Mercedes-AMG GT3 startet als „PRPL Beast“ – ein Design, das Elemente des legendären „Beast of the Green Hell“ mit einer lilafarbenen Folierung kombiniert. Die Farbwahl nimmt Bezug auf den Begriff „Purple Sector“, der im Motorsport die Bestzeit in einem Sektor bezeichnet.

• Ralf Aron geht zum zweiten Mal beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an den Start

• Lucas Auer gilt als Rookie – er war zweimal offiziell für den Langstreckenklassiker am Nürburgring genannt, ist aber bislang im Rennen noch nicht zum Einsatz gekommen

• Adam Christodoulou bringt viel Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife mit: 2025 ist sein 12. Jahr im Mercedes-AMG GT3 beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, er fuhr einen Sieg (2016) und zwei zweite Plätze ein (2018, 2022)

• Mikaël Grenier fuhr 2023 erstmals beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring – zunächst mit dem Mercedes-AMG GT2, 2024 mit dem GT3

Das Team SR Motorsport by Schnitzelalm bringt zwei stark besetzte Mercedes-AMG Fahrzeuge an den Start: einen Mercedes-AMG GT3 in der SP9 PRO-AM-Klasse sowie einen Mercedes-AMG GT4 in der SP10-Klasse. Im GT3 #11 wechseln sich Kenneth Heyer (GER), Jannes Fittje (GER) und Jay Mo Härtling (GER) ab. Der vierte Fahrer wird in Kürze bekanntgegeben. Mit seinem 20. Start beim 24-Stunden-Rennen, davon 15 in einem Mercedes-AMG Fahrzeug, ist Kenneth Heyer der Fahrer mit den meisten Einsätzen des diesjährigen AMG Aufgebots. In der SP10-Klasse vertraut das Team auf ein erfahrenes Quartett: Tim Neuser (GER), Reinhold Renger (GER), David Thilenius (GBR) und Guido Wirtz (GER) gehen im Mercedes-AMG GT4 an den Start.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Wir reisen mit großen Ambitionen und einem klaren Ziel an den Nürburgring: den dritten Gesamtsieg für Mercedes-AMG in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens zu holen. Seit dem Vierfach-Sieg 2016 haben wir mit unserem Mercedes-AMG GT3, starken Fahrerbesetzungen und durchdachten Rennstrategien unsere Wettbewerbsfähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt. Wir waren stets ein ernstzunehmender Gegner und haben das mit zahlreichen Podiumsplatzierungen eindrucksvoll untermauert. Doch der letzte Gesamtsieg liegt nun neun Jahre zurück – es ist Zeit, das zu ändern. Mit genau diesem Mindset reisen wir in diesem Jahr in die Eifel.»

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring steht für Emotion, Tradition und puren Wettbewerb. Wir bringen mit GetSpeed zwei stark besetzte Performance-Fahrzeuge an den Start – trotz der besonderen Herausforderung durch die enge Taktung der drei großen 24-Stunden-Klassiker in Le Mans, am Nürburgring und in Spa-Francorchamps. Auch SR Motorsport by Schnitzelalm tritt mit einem vielversprechenden Fahreraufgebot in den Klassen SP9 PRO-AM und SP10 an. Alle Beteiligten haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Ich blicke zuversichtlich auf das Event und wünschen allen Teams und Fahrern einen erfolgreichen und sicheren Verlauf.»