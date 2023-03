Neben DTM-Engagement: GRT mit zwei Autos in GTWC

Das Grasser Racing Team kehrt in die GT World Challenge Europe zurück. Der österreichische Rennstall setzt, neben dem Programm in der DTM, zwei Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 ein.

Nach einem Jahr Unterbrechung, kehrt das Grasser Racing Team in den GT World Challenge Europe Endurance Cup zurück. Nachdem im Vorjahr das Programm in der kontinentalen Meisterschaft aufgrund der DTM unterbrochen wurde, wird der Rennstall von Gottfried Grasser in diesem Jahr in beiden hochkarätigen Rennserien vertreten sein. Zwei der brandneuen Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 bringt die Mannschaft aus Knittelfeld in der SRO-Rennserie an den Start.

GRT war zuletzt in der Saison 2021 in der GT World Challenge am Start und blickt auf eine äußerst erfolgreiche Geschichte in der von der SRO Motorsports Group ausgerichteten Meisterschaft zurück. Ab 2014 feierte das von Lamborghini Squadra Corse unterstützte Team in der damals als Blancpain GT Series etablierten Serie einige seiner größten Erfolge. Im Jahr 2017 gelang mit dem Sieg von Fahrer- und Teamwertung der Titelgewinn. Die Gesamtbilanz weist 13 Siege, 16 Pole Positions und 37 Podestplatzierungen aus.

Beide Fahrzeuge gehen im Silver Cup an den Start, welcher ausschließlich für Fahreraufgebote ausgeschrieben wird, die aus drei mit Silber eingestuften Fahrern gebildet werden. Angeführt wird die Fahrerbesetzung der Startnummer #85 vom letztjährigen DTM-Piloten Clemens Schmid. Da es zwischen beiden Rennserien keine Überschneidung gibt, gilt es als wahrscheinlich, dass er 2023 neben dem SRO-Programm auch in der DTM starten wird. Der Niederländer Glenn van Berlo und der Chilene Benjamin Hites komplettieren das Fahrertrio.

Die Piloten des Schwesterwagen stehen noch nicht fest, bei den Testtagen in Le Castelelt pilotieren allerdings der letztjährige DTM Trophy-Pilot Ricky Capo, Sam Neary und Gerhard Tweraser das Fahrzeug.

Teamchef Gottfried Grasser freut sich auf die Rückkehr seiner Mannschaft in die Rennserie: «Wir blicken nach der langen Winterpause voller Vorfreude auf den Start der neuen Rennsaison. Die Rückkehr in die GT World Challenge Europe ist für uns eine fantastische Möglichkeit, neben der DTM in einer weiteren hochkarätigen GT3-Serie am Start zu sein. Die beiden Meisterschaften ergänzen sich für das Team mit dem Sprint- beziehungsweise Langstreckenformat perfekt und bieten uns ein anspruchsvolles Programm. Der neue Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ist ein starkes Paket, das in Kombination mit unserem Line-up in jeder Hinsicht konkurrenzfähig sein sollte. Clemens vereint Speed mit Erfahrung und wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten. Mit Benjamin und Glenn haben wir dazu zwei hungrige Nachwuchstalente an Bord, von denen wir uns sehr viel versprechen. Wir sind guter Dinge, nach der finalen Entscheidung über die zweite Fahrerpaarung auch im Schwesterauto mit einem schlagkräftigen Trio aufwarten zu können. Die neue Saison kann kommen.»

Auch Pilot Clemens Schmid ist voller Vorfreude auf den Start in der SRO-Meisterschaft: «Ich freue mich sehr, mit GRT in die GT World Challenge zurückzukehren. Das Team und ich sind über die vergangenen Jahre eng zusammengewachsen. Es fühlt sich gut an, die Partnerschaft mit diesem Engagement weiter zu intensivieren. Nach der Saison 2021 haben wir im Endurance Cup definitiv noch eine Rechnung offen. Die Vorbereitungen liefen zufriedenstellend und wir sind optimistisch, dass wir mit dem neuen Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ein Wörtchen mitreden können.»