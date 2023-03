Iron Lynx mit stark besetztem Lamborghini-Trio

Iron Lynx wird mit gleich drei Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten, vier Werksfahrer starten für den Rennstall. Zudem setzt das Team erneut den Iron Dames-Wagen ein.

Markenwechsel für das 2021er Siegerteam der 24h Spa. Iron Lynx wechselt von Ferrari zu Lamborghini und wird drei brandneue Hurácan GT3 EVO2 im GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start bringen. Das Renndebüt mit Lamborghini absolvierte das Team bereits im Januar beim 24-Stunden-Rennen im amerikanischen Daytona.

Am Steuer der Startnummer #63 werden gleich drei Werksfahrer an den Start gehen. Mirko Bortolotti, der ebenfalls für SSR Performance in der DTM startet und zudem ein LMP2-Programm in der FIA WEC absolviert, sein italienischer Landsmann Andrea Caldarelli und der südafrikanische Lamborghini-Neuzugang Jordan Pepper steuern den Boliden.

Die Startnummer #19 geht im Gold Cup an den Start. Das Fahrertrio wird vom Werksfahrer Leonardo Pulcini angeführt. Neben dem Italiener geht sein Landsmann Michele Beretta an den Start. Komplettiert wird das Aufgebot vom Schweizer Rolf Ineichen, der 2022 mit mangelndem Erfolg für das Grasser Racing Team in der DTM an den Start ging.

Zudem setzt das Team mit der Iron Dames-Mannschaft erneut ein reines Frauenteam an den Start. Die langjährige DTM-Pilotin Rahel Frey teilt sich den Boliden mit Sarah Bovy aus Belgien und der Dänin Michelle Gatting. 2022 gewannen die Iron Dames die 24h Spa im Gold Cup. In diesem Jahr wird der Wagen im Bronze Cup starten.

Teamchef Andrea Piccini, der selbst ein erfolgreicher Rennfahrer in der SRO-Serie war: «Dies ist das dritte Jahr, in dem Iron Lynx am Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup teilnimmt und wir sind begeistert, drei Autos an den Start zu bringen. Wir freuen uns, wieder mit Lamborghini in einer der stärksten GT-Meisterschaften anzutreten. Wir haben sehr schöne Erinnerungen an unsere vergangenen Saisons in der Fanatec GTWC und freuen uns auf die morgen beginnenden offiziellen Testtage.»

Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna ergänzt: «Lamborghini Squadra Corse ist begeistert, das Iron Lynx Team und das Iron Dames Auto auch im Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup zu unterstützen. Alle drei Huracán GT3 EVO2 sind mit hochkarätigen Crews besetzt, die ambitionierte Ergebnisse anstreben.»