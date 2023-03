Fix: ROWE Racing greift weiter mit BMW an

Auch in der Saison 2023 greift ROWE Racing mit zwei BMW M4 GT3 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und im GT World Challenge Europe Endurance Cup an. Die Zusammenarbeit mit BMW wird verlängert.

Eine der erfolgreichsten Partnerschaften im Langstreckensport der letzten Jahre geht in die nächste Runde: ROWE RACING und BMW M Motorsport haben ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre verlängert und legen ihre Schwerpunkte dabei auf die GT World Challenge Europe mit den 24 Stunden von Spa (1./2. Juli) sowie die ADAC 24h Nürburgring (20./21. Mai). Seit Beginn der Partnerschaft zur Saison 2016 hat die Mannschaft aus St. Ingbert mit BMW M Motorsport jeden der beiden 24-Stunden-Klassiker einmal gewonnen und drei zweite Plätze errungen. Im achten gemeinsamen Jahr wollen ROWE RACING und BMW M Motorsport diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und zudem im Endurance Cup der GT World Challenge Europe, der teilnehmerstärksten GT-Serie Europas, einen Angriff auf den Titel starten. Insgesamt werden 2023 elf BMW M Werksfahrer in den beiden BMW M4 GT3 des Teams ins Lenkrad greifen. Neu im Fahreraufgebot sind dabei Rückkehrer Maxime Martin und sein belgischer Landsmann Dries Vanthoor.

«In der zweiten Saison des BMW M4 GT3 haben wir das klare Ziel, um die großen Siege und Titel zu kämpfen – und ROWE RACING spielt dabei eine wichtige Rolle», sagt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport: «Mit seiner Erfahrung vor allem bei den 24 Stunden Klassikern ist das Team immer ein Siegkandidat. Das haben unsere gemeinsamen Erfolge in Spa-Francorchamps 2016 und auf dem Nürburgring 2020 bewiesen. Ich freue mich auf die gemeinsame Saison 2023, in der wir hoffentlich viel Grund zum Feiern haben werden.»

Wie im Vorjahr setzt das Team zwei BMW M4 GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Die SRO-Rennserie gilt als größte und wichtigste GT3-Meisterschaft weltweit. Den BMW M4 GT3 mit der #98 werden der zweimalige DTM Champion Marco Wittmann aus Deutschland, der Österreicher Philipp Eng und der Brite Nick Yelloly steuern. Alle drei Piloten sind schon seit vielen Jahren für ROWE RACING unterwegs. So gehörte Philipp Eng bereits 2016 im ersten Jahr mit BMW zur Siegercrew bei den 24 Stunden von Spa. Nick Yelloly gewann 2020 das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Auch beim zweiten BMW M4 GT3 für die GT World Challenge Europe setzt ROWE RACING auf Konstanz. Wie 2022 teilt sich das ehemalige BMW Junior Team bestehend aus dem Briten Dan Harper, dem Deutschen Max Hesse und Neil Verhagen aus den USA das Fahrzeug mit der neuen Startnummer 998.

Auf der Nürburgring-Nordschleife stoßen in dieser Saison ein Neuzugang und ein alter Bekannter zum Team. Nach fünf Jahren Pause kehrt Maxime Martin zu ROWE RACING zurück. Martin teilt sich das Fahrzeug mit seinem Landsmann Dries Vanthoor, dem aktuellen DTM Champion Sheldon van der Linde aus Südafrika und Marco Wottmann. Das Schwesterfahrzeug wird von Augusto Farfus, Connor de Phillippi, Nick Yelloly und Philipp Eng pilotiert.

Hans-Peter Naundorf, Teamchef ROWE RACING: «ROWE RACING und BMW M Motorsport – das ist schon seit sieben Jahren eine erfolgreiche Kombination. Ein wichtiges Puzzlestück für diesen Erfolg ist Kontinuität, und daher ist es für beide Seiten schön, diese Partnerschaft auch in den nächsten Jahren fortsetzen zu können. Vielen Dank an Andreas Roos und Kundensport-Leiter Björn Lellmann für das in uns gesetzte Vertrauen. In der GT World Challenge Europe wollen wir in diesem Jahr angreifen, denn die SRO bietet in dieser Serie ein riesiges Starterfeld auf allerhöchstem sportlichem Niveau und spektakuläre Rennen auf einigen der bekanntesten Rennstrecken in ganz Europa. Alle sechs von uns in der GT World Challenge Europe eingesetzten Fahrer kennen das Auto und das Team, außerdem haben wir ausgiebige Testfahrten zwischen den Rennen geplant. Für die Nordschleife bekommen wir in Rückkehrer Maxime Martin und Dries Vanthoor zwei absolute Top-Piloten hinzu.»