Rutronik Racing mit starkem Porsche-Aufgebot

Mit den drei DTM-Piloten Thomas Preining, Dennis Olsen und Laurin Heinrich startet Rutronik Racing im GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Zur Saison 2023 verlässt Rutronik Racing das ADAC GT Masters. Das Team äußerte sich kritisch zu den Änderungen in den Wintermonaten an der Rennserie. «Es wurde Zeit für einen Tapetenwechsel und somit frischen Wind in den eigenen Reihen», so Teamchef Fabian Plentz. Die 2019er Meistermannschaft startet stattdessen mit einem brandneuen Porsche 911 GT3 R im GT World Challenge Europe Endurance Cup und auf der Nürburgring-Nordschleife.

Ins Lenkrad des Boliden in der populären SRO-Meisterschaft greifen Porsche-Werksfahrer Thomas Preining sowie die beiden Porsche-Vertragsfahrer Dennis Olsen und Laurin Heinrich, der 2022 Meister im Porsche Carrera Cup Deutschland wurde. Alle drei Piloten werden, neben ihrem Engagement mit Rutronik Racing, auch in der DTM starten. Das Fahrzeug wird in der Pro-Klasse um Gesamtsiege kämpfen.

Teamchef Plentz: «Ich bin sehr glücklich und stolz heute dieses Programm offiziell verkünden zu dürfen. Der Baum ist gepflanzt und nun gilt es für alle Beteiligten die Früchte zu ernten. Das gesamte Team ist bis unter die Fingerspitzen motiviert und kann den Saisonstart kaum noch abwarten. Vielen Dank an dieser Stelle bereits an alle Partner, die uns auf dieser neuen Reise begleiten.»

Rutronik Racing-Sportdirektor Klaus Graf, welcher selbst ein erfolgreicher Rennfahrer im Langstreckensport war: «Mit unserer Fahrerpaarung für die GT World Challenge Europe Endurance sind wir bei Rutronik Racing für die sehr starke Konkurrenz in der Pro-Kategorie sehr gut aufgestellt. Dennis und Thomas sind feste Größen im Porsche-Fahrerkader. Mit Laurin haben wir einen hochtalentierten jungen Mann als perfekte Ergänzung. Alle drei Fahrer wurden bereits als Einsatzpiloten in anderen GT3-Programmen bekanntgegeben, was für uns in der Lernphase mit dem neuen Porsche 992 GT3 R ein weiterer Mehrwert darstellt.»