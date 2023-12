Militäreinsatz führt zur Verschiebung der 24h Dubai

Ein Militäreinsatz gegen die Huthi-Rebellen im Jemen führt zur Verschiebung der 24h Dubai. Das Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird um zwei Wochen verschoben. Terminkollision mit den 24h Daytona.

Kurzfristige Terminänderung der 24h Dubai. Die Creventic-Organisation teilte am zweiten Weihnachtsfeiertag den Teams mit, dass das Rennen um zwei Wochen verschoben wird. Somit wird das Rennen nun am 27. und 28. Januar über die Bühne gehen, so der aktuelle Planungsstand der Creventic.

Für Unmut bei einigen Teams und Fahrern sorgt derweil die Terminüberschneidung mit dem 24h-Rennen in Daytona.

Der Grund für die Verschiebung sind Transporteinschränkungen im Suez-Kanal. Aufgrund Militäraktivitäten gegen die Huthi-Rebellen im Jemen umfahren die Redereien derzeit den Suez-Kanal. Somit kann das Container-Schiff mit den Rennfahrzeugen nicht Dubai auf direkten Weg ansteuern, sondern muss den Weg um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika wählen, weshalb die Fahrzeuge nicht rechtzeitig in Dubai ankommen würden.

Auf der vorläufigen Teilnehmerliste der 24h Dubai stand zuletzt ein sattes GT3-Teilnehmerfeld. Wie viele Fahrzeuge nach der Verschiebung noch an den Start gehen werden, ist derzeit noch unklar.