Sattes GT3-Feld mit faustdicker Überraschung in Dubai

32 GT3-Fahrzeuge stehen auf der vorläufigen Starterliste für die 24h Dubai im Januar 2024. Für eine faustdicke Überraschung sorgt Parker Racing, der Rennstall aus England hat einen Bentley Continental GT3 genannt.

Am 13. und 14. Januar beginnt die internationale GT-Saison 2024. Mit den 24h Dubai findet dann der Saisonauftakt der 24H Series in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die Creventic hat nun die vorläufige Teilnehmerliste veröffentlicht, auf der 67 Fahrzeuge stehen - darunter 32 GT3-Boliden.

Fahrzeuge von Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche werden in der Topklasse den Gesamtsieg unter sich ausmachen.

Als große Überraschung gilt dabei die Nennung des Bentley Continental GT3 vom Team Parker Racing. Mit dem spektakulären britischen GT-Coupé war das Team bis 2020 im GT World Challenge Europe Endurance Cup unterwegs, fokussierte sich danach aber auf den Einsatz von Porsche-Fahrzeugen im GT3-Bereich, mit denen das Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup, dem Michelin Le Mans Cup, der British GT und im GT Cup in England an den Start ging.

Die GT3-Fahrzeuge auf der vorläufigen Nennliste:

#8 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#9 GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#10 Grove Racing - Porsche 911 GT3 R

#11 Hofor Racing - Mercedes-AMG GT3

#12 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#14 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#19 MP Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#20 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#21 HAAS RT - Audi R8 LMS GT3

#22 Century Motorsport - BMW M4 GT3

#25 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#26 Sainteloc - Audi R8 LMS GT3

#27 Heart of Racing SPS - Mercedes-AMG GT3

#28 ST Racing - BMW M4 GT3

#31 Parker Racing - Bentley Continental GT3

#33 Greystone GT - McLaren 720S GT3

#34 Land Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#37 Modena Silverstone Ltd - Aston Martin Vantage GT3

#43 MRS GT-Racing - Porsche 911 GT3 R (Generation 991.2)

#48 Saalocin by Kox Racing - Porsche 911 GT3 R (Generation 991.2)

#50 Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#63 Leipert Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

#76 7TSIX - Mercedes-AMG GT3

#80 Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3

#85 CP Racing - Mercedes-AMG GT3

#87 CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

#88 Dragon Racing - Ferrari 296 GT3

#91 Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#92 Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

#95 Manamauri Energy by Ebimotors - Porsche 911 GT3 R

#96 Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R

#99 Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

Abgerundet wird das Feld von 20 Porsche 911 GT3 Cup-Fahrzeugen. Zudem sind in der GT4- und der GTX-Klasse je fünf Fahrzeuge genannt. Zwei TCR-Autos und drei Fahrzeuge aus der TCX-Klasse komplettieren die vorläufige Starterliste.

Zu beachten ist, dass in den kommenden zwei Monaten noch Teams auf die Teilnehmerliste dazustoßen und runterrutschen können.

Die vorläufige Entry List kann hier eingesehen werden.