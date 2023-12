GSM Racing geht weiterhin im Sprint Cup an den Start

Bei einer Teampräsentation im Yachthafen von Monaco hat GSM Racing den Plan für die 2024er Saison in der GT World Challenge Europe vorgestellt. Mikkel Johansen aus Dänemark steht als Fahrer fest.

Das monegassische Team GSM Racing hat in den vergangenen beiden Saisons der GT World Challenge Europe im Sprint Cup einen Lamborghini Huracán GT3 im Silver Cup für verschiedene Fahrer eingesetzt.

Das Team von Andrea Grillini bleibt der italienischen Marke treu und holt in der nächsten Saison Mikkel Johansen in die GT World Challenge Europe. Der 36-jährige Däne hat in seinem Heimatland bereits viel Erfahrung gesammelt, zuletzt fuhr er in der dänischen Super GT, wo er vier Podiumsplätze errang.

«Ich freue mich, mit GSM Racing in diese Meisterschaft einzusteigen», unterstreicht der Pilot Johansen, der Anfang dieser Woche bei der Präsentation des Teams anwesend war. «Ich spreche mit Andrea schon seit mehr als zwei Jahren über sportliche Projekte und jetzt hat sich endlich die Gelegenheit ergeben, dass wir zusammenarbeiten können.»

Die neue Lackierung des Lamborghini des Teams wurde im Laufe des Abends enthüllt, während Grillini auch seine neue Yacht «La Volga Matta» vorstellte, die das ganze Jahr über und während des Grand-Prix-Wochenendes in Monaco als Hotel zur Verfügung stehen wird.

«Ich möchte mich bei allen Gästen bedanken, die zu unserer Präsentation nach Monaco gekommen sind», sagte Grillini. «Wir tanken unsere Energien auf, um 2024 bestmöglich zu starten und jedem von Ihnen viele neue Emotionen und Erfahrungen zu bieten.»

GSM setzte in der Spirit Cup Saison 2023 insgesamt neun Fahrer in ihrem Lamborghini Hurácan GT3 ein. Die beste Platzierung des Teams erzielten James Kell und Jarrod Waberski, die im Silver Cup in Valencia den sechsten Rang belegten.