Mehr als 50 Fahrzeuge nehmen an 24h Dubai 2024 teil

Mehr als 50 Fahrzeuge sind für die 24h Dubai genannt, darunter 23 GT3-Boliden. Die ehemaligen Formel 1-Piloten Vitaly Petrov und Sergey Sirotkin werden ihr Comeback im Motorsport mit einem Cup Porsche feiern.

Die Hankook 24h Dubai 2024 bereiten sich auf ihre 19. Ausgabe vom 26. bis 28. Januar vor und bieten ein Starterfeld von mehr als 50 Fahrzeugen, ehemaligen Gesamtsiegern, amtierenden und etablierten 24h Series powered by Hankook-Champions, Vertretern von Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-AMG, Lotus und Bentley und vielen weiteren namhaften Marken.

Die diesjährigen Hankook 24h Dubai sind auch die letzte Runde der bislang hart umkämpften 24h Series Middle East Trophy 2023/2024. Das von Creventic im zweiten Jahr in Folge organisierte Programm mit drei Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit einem Abstecher nach Kuwait hat den Teilnehmern der 24h Series während der europäischen Nebensaison reichlich Langstrecken-Action geboten und wird, wie auch 2022/2023, am Wochenende vom 26. bis zum 28. Januar mit Hochspannung beendet.

Für unfreiwillige Schlagzeilen sorgte das Rennen bereits am 2. Weihnachtsfeiertag, da das Rennen kurzfristig um zwei Wochen verschoben werden musste. Der Grund für die Verschiebung sind Transporteinschränkungen im Suez-Kanal. Aufgrund Militäraktivitäten gegen die Huthi-Rebellen im Jemen umfahren die Reedereien derzeit den Suez-Kanal. Somit musste das Container-Schiff mit den Rennfahrzeugen nicht Dubai auf direkten Weg ansteuern, sondern muss den Weg um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika wählen, weshalb die Fahrzeuge nicht rechtzeitig in Dubai angekommen wären.

Zwei ehemalige Gesamtsieger der Hankook 24h Dubai führen bei der Ausgabe 2024 eine GT3-Klasse mit 23 Fahrzeugen an.

Herberth Motorsport, das 2017 den Gesamtsieg errungen hatte, wurde 2023 Zweiter in der Gesamtwertung, dem bisher knappsten Ergebnis der Veranstaltung. Am Steuer des Porsche 911 GT3 R der Generation 992 hoffen die Teamchefs Alfred und Robert Renauer, Ralf Bohn und Daniel Allemann darauf, ihren Sieg von 2017 nach sieben Jahren zu wiederholen.

Für Daniel Allemann werden die Hankook 24h Dubai 2024 das letzte Rennen sein. Der Eidgenosse hofft sich dabei gebührend zu verabschieden.

Car Collection Motorsport (#96) will sich 2024 ebenfalls einen zweiten Sieg sichern. Interessanterweise setzt der Rennsieger von 2019 auch auf einen Porsche 991 GT3 R - der bei seinem Seriendebüt in Barcelona im vergangenen Jahr einen Platz unter den ersten fünf belegte - für Dustin Blattner und Dennis Marschall bestätigt, die bei den Hankook 6h Abu Dhabi ihr Comeback in der 24h Series geben. Zu den beiden gesellen sich Sebastian Gorga und Fuad Sawaya, die zum ersten Mal in Dubai an den Start gehen, sowie Mark Wallenwein, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Dubai in einer anderen Kategorie startet.

Interessanterweise haben zwei andere potenzielle Spitzenreiter in Dubai - Haas RT und das Saintéloc Junior Team - beide ihre ersten Gesamtsiege in der 24h Series powered by Hankook im Jahr 2023 errungen. Haas RT, das die Hankook 12h Mugello in der Gesamtwertung gewann, belegte bei seinem ersten Rennen in Dubai einen beeindruckenden fünften Platz und führte das Rennen sogar mehrmals an. Das Team aus Antigua hat zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II für die Veranstaltung gemeldet, von denen der erste (#21) von Stanislav Minsky, Thomas Kiefer, Miika Panu (der nach zwei Läufen in Monza und Barcelona im vergangenen Jahr zu Haas RT zurückkehrte), dem Hankook 12h Estoril-Sieger von 2023, Torsten Kratz, und Mathieu Detry gefahren wird. Serien-Debütant Liang Jiatong hat sich ebenfalls angemeldet, um mit Morris Schuring und Tim Müller (A6-Am-Sieger 2018) in einem zweiten Haas RT Audi (#20) anzutreten. Müller wird 2024 zum achten Mal bei den Hankook 24h Dubai antreten.

Das Saintéloc Junior Team, das 2023 in Spa-Francorchamps seinen ersten Gesamtsieg errang, hat ebenfalls zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II für Dubai gemeldet. Der erste (#26) wird von Wilfried, Mattéo und Thomas Merafina gefahren. Der zweite (#18) vereint Michael Doppelmayr, Pierre Kaffer und Elia Erhart - die sich 2022 mit Phoenix Racing die GT European Trophy der 24h Series sicherten - mit Swen Herberger zu ihrem ersten Rennen mit dem französischen Team.

15 Jahre nach seiner ersten Teilnahme hat Attempto Racing (#99) auch einen Audi R8 LMS GT3 EVO II für Dylan Pereira und Andrey Mukovoz (Teamkollegen bei den letzten vier Ausgaben), Alex Arkin Aka, DTM-Rennsieger und GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Ricardo Feller (der bei seinen beiden letzten Einsätzen 2018 und 2019 unter den ersten sechs der Gesamtwertung landete) und den debütierenden Sergey Titarenko gemeldet. Das deutsche Team will sich 2024 seinen ersten Podiumsplatz in der Gesamtwertung der Veranstaltung sichern.

Grove Racing (#10) belegte bei seinem Debüt im vergangenen Jahr einen beeindruckenden vierten Gesamtrang. Das neuseeländische Team, das erneut vom gleichnamigen Team des zweifachen Le-Mans-Siegers Earl Bamber unterstützt wird, bringt Stephen und Brenton Grove als Partner von Jordan Love, dem australischen Supercars-Rennsieger Matthew Payne und dem Gewinner der GTX-Klasse 2020, Phil Keen, in einem brandneuen Mercedes-AMG GT3 Evo an den Start, nachdem das Team von Porsche zu Mercedes-AMG gewechselt ist.

Das Heart of Racing Team (#27), das ebenfalls einen Mercedes einsetzt, holte bei den letztjährigen Hankook 24h Dubai einen Podiumsplatz in der GT3-Am-Klasse sowie zwei weitere Klassensiege in Mugello und Spa-Francorchamps. Das amerikanische Team setzt seine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Dubai-Klassensieger SPS Automotive Performance auch 2024 fort und hat bestätigt, dass Gray Newell in den VAE von Pierre Kleinubing, Daniel Mancinelli und dem dreimaligen Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, Darren Turner, unterstützt wird.

Die Hankook 24h Dubai begrüßen 2024 zum ersten Mal mehrere starke internationale GT3-Konkurrenten in der 24H Series.

Das Team Parker Racing (#31) bringt Bentley mit dem Continental GT3 zurück in die 24h Series. Die britische Luxusmarke war zuletzt 2022 in Spa-Francorchamps in einem Rennen der Creventic-Organisation am Start. Das Team Parker Racing, mehrfacher Meister des Porsche Carrera Cup UK, hat Shaun und Max Lynn bestätigt. Joe Wheeler wird bei seinem ersten GT3-Einsatz in Dubai seit 2014 vom Tourenwagen-Weltmeister von 2012, Rob Huff, unterstützt.

Das deutsche Team GetSpeed (#9), offizieller Mercedes-AMG Kunde und Nürburgring-Spezialist seit seiner Gründung im Jahr 2013, hat einen Mercedes-AMG GT3 Evo für sein 24h Series-Debüt in Dubai bestätigt. Die ehemaligen A6-Am-Klassensieger Dominik Baumann (2018) und Martin Konrad (2019) werden neben Fabian Schiller, dem Debütanten Anthony Bartone und dem Omaner Al Faisal Al Zubair fahren.

Das österreichische Eastalent Racing Team (#54) hat einen Audi R8 LMS GT3 EVO II für Simon Reicher, den debütierenden Mike Zhou, Audi-Werksfahrer Christopher Haase und den ehemaligen GT1-Weltmeister Markus Winkelhock eingesetzt. Letzterer, Sieger der Hankook 24h Sebring 2021, belegte bei seinem letzten Einsatz 2020 den zweiten Platz in der Gesamtwertung und bei seinem ersten Einsatz 2013 den zweiten Platz in der Klasse.

Proton Huber Competition (#83) komplettiert die GT3-Neulinge der Veranstaltung und hat einen Porsche 911 GT3 R für die Debütanten Razmik Arayan und Spartak Barsegyan, Vigen Shikhanyan und Sven Müller angemeldet, von denen letzterer 2018 den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte.

Der letztjährige 992-Am-Klassensieger Huber Motorsport (#50) hat einen eigenständigen Porsche 992 GT3 R bestätigt, der von Hans Wehrmann (beeindruckenderweise Klassensieger bei seinen beiden letzten 24h Series-Einsätzen), Jason Hart und Newcomer Scott Noble gefahren wird.

Der Klassensieger von 2019 und 2020, MRS GT-Racing (#17), kehrt bei den Hankook 24h Dubai zum ersten Mal seit 2013 in die GT3-Klasse zurück. Das deutsche Team hat einen Porsche 911 GT3 R für James Winslow, John Corbett und George King (TCX-Podiumsplatzierte 2021) sowie Alexander Bukhanstov, der 2022 mit Winslow und King in der GT4-Klasse antrat, genannt.

Auch der fünffache Hankook 24h Dubai Klassensieger Dragon Racing (#88) steigt mit seinem neuen Ferrari 296 GT3 zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt in die GT3-Klasse auf. Das emiratische Team schließt sich mit dem Gründer der ROFGO Collection, Roald Goethe, und seinen Söhnen Benjamin und Oliver zusammen (das Vater-Sohn-Trio startete letztes Jahr in Dubai bei seinem ersten gemeinsamen 24-Stunden-Rennen und gewann in der GT4-Klasse), dem vierfachen Klassensieger Jordan Grogor und Stuart Hall.

racing one (#6), das zum ersten Mal seit Mugello 2021 wieder in der 24h Series antritt, hat außerdem einen Ferrari 296 GT3 für Steffen Görig und Stefan Aust - beide 992-Am-Klassensieger im vergangenen Jahr - sowie dem ehemaligen ADAC GT Masters-Meister Luca Ludwig gemeldet.

Leipert Motorsport (#63), der Gesamtsieger der GT-Teams 2019, kehrt mit einer neuen EVO2-Version seines Lamborghini Huracán in der GT3-Klasse nach Dubai zurück. Gabriele Rindone (Sieger im 992-Am im Jahr 2023), Debütant Marco Mapelli und Alban Varutti (der zum fünften Mal in Folge bei den Hankook 24h Dubai antritt) werden von Lamborghini Super Trofeo Europe-Champion Brendon Leitch begleitet.

Saalocin by Kox Racing (#48) wird 2024 mit einem Porsche 911 GT3 R zum zweiten Mal bei den Hankook 24H DUBAI an den Start gehen. Die Fahrerbesetzung ist nahezu unverändert, darunter der Namensgeber des Teams, Peter Kox, seine Tochter Stéphane Kox, Nico Pronk, Dennis Retera und der Etappensieger der Tour de France (und TCE-Sieger 2020 in Dubai) Tom Boonen.

7TSIX (#76) garantiert, dass Woking in der Startaufstellung der Hankook 24h Dubai vertreten sein wird, denn das britische Team hat einen McLaren 720S GT3 für George Nakas und Fraser Ross für seinen zweiten Lauf bei der Veranstaltung eingesetzt.

Neben dem Gesamtsieg bei den Hankook 24h Dubai kämpfen mindestens drei Teams auch um den GT3-Team-Titel der 24h Series Middle East Trophy 2023/2024.

CP Racing (#85), das sich am 26. und 27. Januar in Dubai den dritten Sieg in der GT3-Am-Klasse in Folge sichern könnte, hat seine Kampagne im Nahen Osten mit einem Gesamtsieg in Kuwait stark begonnen. Das amerikanische Team hofft zweifellos auf eine ähnlich starke Leistung von Charles Putman, Charles Espenlaub und Joe Foster, den GT3-Am-Fahrerchampions von 2018, Shane Lewis und Darren Law, dem Gewinner der 24 Stunden von Daytona 2009, in Dubai. Die diesjährigen Hankook 24h Dubai werden Laws erstes Rennen seit 2019 sein, ebenfalls mit Putman, Espenlaub und Foster, und auch als Teil der 24h Series!

Der Vizemeister von Kuwait, Manamauri Energy by Ebimotors (#95), ein ehemaliger Teamchampion der 991- und 992-Klasse, liegt vor den diesjährigen Hankook 6h Abu Dhabi nur vier Punkte hinter CP Racing, nachdem er in Kuwait nur eine hauchdünne halbe Sekunde hinter dem amerikanischen Team ins Ziel kam. Das rumänisch-italienische Team behält seine Aufstellung für Kuwait und Abu Dhabi bei, da die amtierenden 992-Fahrer-Champions Sabino de Castro und Sergiu Nicolae im Dubai Autodrome mit dem 991-Fahrer-Champion von 2021, Fabrizio Broggi und Cosimo Papi, antreten werden.

Century Motorsport liegt in der GT3-Teamwertung nur noch vier Punkte hinter Ebimotors und hat zwei BMW M4 GT3 für die Hankook 24h Dubai 2024 bestätigt. Carl Cavers, Lewis Plato und Jack Barlow werden zusammen mit Jake Rattenbury im ersten BMW M4 GT3 (#22) versuchen, in Dubai zum ersten Mal seit 2016 wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, während Michael Johnston und Chris Salkeld (der im vergangenen Jahr mit Century, Cavers und Plato den dritten Platz in der GT4-Wertung belegte) im zweiten BMW (#14) zusammen mit Darren Leung und Sean Gelael antreten werden. Der indonesische Fahrer belegte bei den Hankook 24h Dubai im vergangenen Jahr mit dem Team WRT den 3.

Der Seriendebütant SMP Racing (#937) komplettiert Porsche 911 GT3 Cup-Feld in der 992-Klasse und hat bestätigt, dass die russischen Landsleute Denis Remenyako, Aleksandr Bolduev und Alexandr Smolyar mit den ehemaligen Formel-1-Piloten Sergey Sirotkin und Vitaliy Petrov fahren werden. Das Auto wird von KKrämer Racing eingesetzt.

Die vollständige Teilnehmerliste ist hier von der Rennserie hinterlegt.