Gilles Stadsbader debütiert für WINWARD Racing

Gilles Stadsbader startet für WINWARD Racing in Barcelona

Beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona debütiert der Belgier Gilles Stadsbader für WINWARD Racing. Der 20-Jährige ersetzt den verletzten Magnus Gustavsen im Mercedes-AMG GT3.

Stadsbader, der im vergangenen Jahr Vizemeister in der Pro-Klasse der Lamborghini Super Trofeo Europe wurde, konnte in diesem Jahr bereits GT3-Erfahrung in der GT World Challenge Europe sowie der italienischen GT-Meisterschaft sammeln. Für ihn wird es das Renndebüt im Mercedes-AMG GT3 sein.

Der Norweger Magnus Gustavsen laboriert weiterhin an einer Trainingsverletzung, die bereits den Start in Magny Cours verhinderte. Für das Rennwochenende in Frankreich zog der Rennstall den Boliden mit der Startnummer #57 zurück.