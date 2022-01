CEV Repsol-Meisterschaft erhält neue Identität

Nach dem Vorbild der MotoGP werden ab diesem Jahr der European Talent Cup, die Moto2-EM sowie der gleichnamige JuniorGP (ehemals Moto3 Junioren-WM) unter der Bezeichnung JuniorGP-WM ausgetragen.

Zu ihrem 25-jährigen Jubiläum beginnt für die ehemalige FIM CEV Repsol-Meisterschaft eine neue Ära. Die Moto3-Junioren-WM als eine der weltweit wichtigsten Nachwuchs-Rennserien erhält als «JuniorGP» einen neuen Namen, den sie sich mit der gesamten Rennserie teilt. Denn ab diesem Jahr werden im Rahmen der JuniorGP-Weltmeisterschaft die Rennen des JuniorGP (ehemals Moto3 Junioren-WM) sowie die Läufe des European Talent Cup und der Moto2-EM (einschließlich der Stock-Kategorie) ausgetragen.

Der JuniorGP hat bereits vielen Fahrern den Weg in die Weltmeisterschaft geebnet, darunter der achtfache Weltmeister Marc Márquez (Repsol Honda), der MotoGP-Champion von 2020, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) oder auch dem letztjährigen Weltmeister Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). Insgesamt über 80% aller GP-Piloten haben auf ihrer «Road to MotoGP» den JuniorGP durchlaufen, in der Moto3-WM-Startaufstellung sind es sogar über 90%.

Kalender FIM JuniorGP 2022:

08. Mai: Estoril (Portugal)

22. Mai: Valencia (Spanien)

12. Juni: Barcelona (Spanien)

03. Juli: Jerez (Spanien)

17. Juli: Portimão (Portugal)

03. September: Misano (Italien) – nur Moto3

09. Oktober: Aragón (Spanien)

30. Oktober: Valencia (Spanien)