Women‘s European Cup geht in die nächste Runde

Der Women's European Cup bereitet sich auf die dritte Saison vor. Der Erfolg gibt den Machern von EMG Events recht. Fünf Veranstaltungen mit neun Rennen In Italien, Spanien und Kroatien stehen auf dem Kalender.

Wichtige Neuigkeiten kommen von der Planung des Kalenders - nach intensiven Bemühungen des Veranstalters EMG Events, der FMI, der FIM Europe, Alpe Adria und den Verantwortlichen der CIV und ESBK, um die Verfügbarkeit der Strecken mit den Bedürfnissen der Meisterschaft in Einklang zu bringen. Die Absage des Rennens in Imola ist allerdings inzwischen sicher, wird aber durch einen Neueinstieg in Sachen Rennstrecke und Termin außerhalb der italienischen Grenzen ersetzt: Auf der Rennstrecke von Rijeka, Schauplatz eines spektakulären Doppelwettbewerbs im Jahr 2021. Bereits für die nächste Ausgabe des Cups ausschließlich für Frauen, wird die Veranstaltung in Valencia dabei sein.

Der Cup und seine Teilnehmerinnen werden im April in Valencia antreten, wo gleich zwei Rennen zu absolvieren sind. Die insgesamt neun Rennen werden auf fünf verschiedenen Strecken ausgetragen. «Endlich kann ich die Ankunft des Women's European Cup in Spanien verkünden», freut sich Max De Simone, vom Promoter EMG Eventi. «Dank der Arbeit des italienischen und des spanischen Verbandes ist es uns gelungen, unser Format auf die iberische Halbinsel zu bringen, die zusammen mit Italien den Dreh- und Angelpunkt der internationalen Motorsportaktivitäten darstellt. Ursprünglich hatten wir eine Option auf die Rennstrecke von Barcelona, aber logistische Probleme und die Verfügbarkeit erlaubten uns die Reise im Juni nicht; so haben wir uns für Valencia im April entschieden.»

«Neben Valencia», erklärt er weiter, «werden wir dann zum zweiten Mal nach Grobnik fahren, auf der Rennstrecke von Rijeka, um die Zusammenarbeit mit der FIM Europe und der Alpe Adria fortzusetzen. Der einzige Wermutstropfen ist, dass wir auch in diesem Jahr nicht in Imola antreten werden. Leider war es aufgrund der kürzeren Tage im Oktober nicht möglich, ein normales Wochenende in Verbindung mit der CIV zu garantieren, und deshalb hätten wir viele Probleme mit den Lichtverhältnissen gehabt. Dennoch ist es uns gelungen, eine Meisterschaft zu organisieren, die sich durch fünf Wochenenden auf Rennstrecken von Weltniveau auszeichnen wird; Mädchen, Teams und Mitarbeiter sind bereits in freudiger Erwartung auf eine Saison, die sicherlich in jeder Hinsicht weiterwachsen wird. Ich erinnere schon mal jetzt alle an den Termin für den offiziellen Test in Misano am 23. und 24. März.»

Hinsichtlich des technisch-sportlichen Reglements, das in Kürze zur Verfügung stehen wird, wurde beschlossen, keine wesentlichen Änderungen vorzunehmen, sondern den bereits eingeschlagenen Weg fortzusetzen, um ein Gefühl der Kontinuität und Stabilität zu vermitteln und so die Arbeit der Teams zu erleichtern. Bestätigt wurde auch der Extrapunkt für die Gewinnerin der Pole-Position und für die besten Runde des Rennens.

Das Engagement von Dunlop, dem einzigen Reifenlieferanten für die Meisterschaft, wächst. Ab 2022 wird es möglich sein, die speziellen D213 Slick-Reifen zu verwenden. Es ist bereits jetzt schon möglich, sich für die Meisterschaft anzumelden und sich einen Platz direkt auf der Website Women's Cup zu sichern.

Termine 2022

01. bis 03.04.2022 Misano (in Zusammenarbeit mit CIV)

22. bis 24.04.2022 Valencia (in Zusammenarbeit mit ESBK)

06. bis 08.05.2022 Vallelunga (in Zusammenarbeit mit CIV)

24. bis 26.06.2022 Rijeka (in Zusammenarbeit mit AAFIM)

29. bis 31.07.2022 Misano (in Zusammenarbeit mit CIV)

16. bis 18.09.2022 Mugello (in Zusammenarbeit mit CIV)