Erstauflage des North America Talent Cup: Die Piloten

2022 startet der North America Talent Cup in seine Premierensaison. Nun wurden die 17 Talente aus den USA, Kanada und Mexico bekanntgegeben, die im Rahmen des Dorna-Programms «Road to MotoGP» gegeneinander antreten.

Der North America Talent Cup ist eine Nachwuchs-Rennserie, die von der Dorna und der MotoAmerica ins Leben gerufen wurde. Sie dient als Sprungbrett für junge Amerikaner im Alter von 13 bis 16 Jahren und wird in diesem Jahr erstmalig unter anderem als Rahmenprogramm der MotoAmerica stattfinden. Das Saisonhighlight bildet das Auftaktrennen im Rahmen der MotoGP auf dem «Circuit of the Americas» in Austin/Texas.

Der Cup folgt damit dem Vorbild des Dorna-Programms «Road to MotoGP», das weitere Cups wie den European Talent Cup, den Northern Talent Cup oder den Asia Talent Cup beinhaltet. Ziel ist es, die Fahrer auf den Schritt in den Red Bull Rookies Cup oder die Moto3 Junioren-WM vorzubereiten. Alle Teilnehmer erhalten eine Aprilia RS250SP2 sowie ein komplettes Rennpaket. Inzwischen wurden die Piloten verkündet, die an der Erstausgabe des North America Talent Cup teilnehmen werden. Insgesamt 17 (14) Fahrer aus den USA, Kanada (2) und Mexico (1) werden gegeneinander antreten.

Starterliste North America Talent Cup 2022:

Matthew Chapin (USA)

Emiliano Arciniega (Mexico)

Logan Monk (USA)

Jayden Fernandez (USA)

Philip DeGama-Blanchet (Kanada)

Alexander Enriquez (USA)

Chris Clark (USA)

Suhaib Salem (USA)

Britanni Vaccarino (USA)

Adrian Sanchez (USA)

Logan Cunnison (USA)

Haydn Meng (USA)

Jack Beaudry (Kanada)

David Roth Jr (USA)

Jediah Cumbermack (USA)

Aiden Sneed (USA)

Jesse Shedden (USA)