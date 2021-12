Der Northern Talent Cup-Kalender 2022 steht

Sieben Runden und 14 Rennen. Nachwuchstalente fahren in fünf verschiedenen Ländern. Die Nachwuchsschule mischt bei MotoGP, SBK-WM und IDM mit. Erstes Rennen Mitte Mai 2022 in Le Mans.

Der Kalender für die dritte Saison des Northern Talent Cup steht fest. Im kommenden Jahr stehen sieben Events in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Österreich auf dem Programm. Alle Rennen werden im Rahmen hochkarätiger Events der MotoGP, World Superbike und IDM ausgetragen. Die Bewerbungsphase für einen von insgesamt 26 Startplätzen läuft noch bis zum 31. Dezember. Die Teilnehmer für die Saison 2022 werden von Dorna, KTM und dem ADAC am 21. Januar 2022 bekannt gegeben.

Die Saison beginnt am 16. und 17. April mit einem Auftakttraining in der Motorsport Arena Oschersleben, bei dem sich die jungen Talente mit ihrem Motorrad vertraut machen können, bevor das erste Rennwochenende zusammen mit den großen Stars der MotoGP vom 13. bis 15. Mai 2022 im französischen Le Mans stattfindet.

Die zweite Runde startet dann schon eine Woche später vom 20. bis 22. Mai im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Motorsport Arena Oschersleben. Es folgen zwei weitere Saisonhighlights zusammen mit der MotoGP vom 17. bis 19. Juni auf dem Sachsenring und vom 24. bis 26. Juni auf dem traditionsreichen TT Circuit im niederländischen Assen.

Vom 29. bis 31. Juli werden die NTC-Piloten erstmals gemeinsam mit der World Superbike an den Start gehen, wozu sie ins tschechische Most reisen und dort eine neue Rennstrecke kennenlernen dürfen. Die finalen beiden Runden vom 12. bis 14. August und vom 2. bis 4. September finden wider gemeinsam mit der IDM statt. Dabei führt es die Nachwuchsfahrer noch einmal auf den TT Circuit in den Niederlanden und später zum großen Finale auf den Red Bull Ring in Österreich.

Noch bis zum 31. Dezember 2021 können sich interessierte Fahrer mit ihren Teams unter northerntalentcup.com für die neue Saison bewerben.

Termine Northern Talent Cup 2022

16.-17. April 2022 Oschersleben Test

13.-15. Mai 2022 Le Mans/ MotoGP

20.-22. Mai 2022 Oschersleben/ IDM

17.-19. Juni 2022 Sachsenring/ MotoGP

24.-26. Juni 2022 Assen/ MotoGP

29.-31. Juli 2022 Most/ WorldSBK

12.-14. August 2022 Assen/ IDM

02.-04. September 2022 Red Bull Ring/ IDM